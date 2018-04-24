Kırkpınar'a erken seçim ertelemesi

Ali Can ZERAY/EDİRNE,()



EDİRNE Belediye Başkanı Recep Gürkan, bu yıl 657'ncisi düzenlenecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin, Temmuz ayının ilk haftasına erken seçim tarihine denk gelmesi nedeniyle, güreşleri 1 hafta ertelemeyi düşündüklerini söyledi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, erken seçim kararı nedeniyle bu yıl Temmuz ayının ilk haftasında gerçekleştirmeyi planladıkları Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin tarihinde değişikliğe gittiklerini söyledi. Gürkan, "Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 2016 yılında darbe girişimi tarihine , 2017'de de 15 Temmuz anma etkinliklerine denk geldi. Biz de geçen yıl ve bu yılın tarihlerinde karar alırken yine 15 Temmuz anma etkinliklerine denk gelmesin diye 1 hafta öne, 7-8 Temmuz tarihleri arasına çektik. Bu sefer de erken seçime denk geldi. Sabah Güreş Federasyonu Başkanı ile görüştüm, akşam üzeri bir daha görüşme yapacağız, 1 hafta ertelemeyi değerlendiriyoruz. Henüz kesin karar vermedik. Buna bu hafta içinde karar vermemiz gerekiyor. Bizler de gelecek misafirler, davetiler ve biletler için bir sürü angajmanlara giriyoruz. Dolayısıyla 1 hafta ertelersek 9-15 tarihleri arasına denk gelecek. Son gün 15 Temmuz'a denk gelecek ama, 2 hafta da ertelemek mümkün değil, bu yıl sıcaklar da erken bastırdı. En geç yarın kararını verip açıklayacağız" dedi.

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