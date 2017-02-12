Kırklarelispor–Aydınspor 1923: 0–1

Selçuk VURUCU / KIRKLARELİ, ()
STAT: Atatürk
HAKEMLER: Mustafa Kürşad Filiz (xxx), Ogün Kamacı (xxx), Ali Uğurtan Demirtaş (xxx)
KIRKLARELİSPOR: Polat (xx)- Davut (xx), Saffet (xxx), Bahadır (xxx), Soner (xx)(Dk.57 Nazif xx), Mikail (xx), Osman (xx), Oğuzhan (xx), Şahinali (xx), Mert Sinan (xx)(Dk.67 Özkan xx), Sedat (xx)(Dk.45 Ahmet xx)
AYDINSPOR 1923: Evren (xx)- Erdi (xxx), İsmail (xx), Süleyman (xx), Ömer (xx), Gürcan (xx), Oğuzhan (xx)(Dk.67 Reşo xx), Vedat (xxx), Berat (xx), Tahir (xx), Nezir (xxx)(Dk.79 Burak xx)
GOL: Dk.55 Vedat Budak (Aydınspor 1923)
SARI KARTLAR: Saffet, Davut, Osman, Şahinali, Bahadır (Tekirdağspor), Erdi, Vedat, Tahir (Aydınspor 1923)
SPOR Toto 2’nci Lig Kırmızı Grup karşılaşmasında Kırklarelispor, kendi evinde konuk ettiği Aydınspor 1923’a 1-0 mağlup oldu. Aydınspor 1923’ün golünü 55'inci dakikada Vedat Budak kaydetti. Aydınspor 1923, aldığı deplasman galibiyetiyle puanını 29'a yükseltirken Kırklarelispor 19 puanda kaldı.
FOTOĞRAFLI