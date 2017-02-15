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Kırklarelispor-Tuzlaspor: 0-0

Selçuk VURUCU / KIRKLARELİ, () STAT: Atatürk HAKEMLER: Celal Bayraklı (xxx), Özcan Genel (xxx), Mustafa Çavuş (xxx). KIRKLARELİSPOR: Polat (xxx)- Saffet (xx), Celal (xx) (Dk.58 Mikail xx), Bahadır (xxx), Enis (xx), Mustafa (xxx), Barış (xx)...

Kırklarelispor-Tuzlaspor: 0-0

Selçuk VURUCU / KIRKLARELİ, ()
STAT: Atatürk
HAKEMLER: Celal Bayraklı (xxx), Özcan Genel (xxx), Mustafa Çavuş (xxx).
KIRKLARELİSPOR: Polat (xxx)- Saffet (xx), Celal (xx) (Dk.58 Mikail xx), Bahadır (xxx), Enis (xx), Mustafa (xxx), Barış (xx) (Dk.70 Nazif xx), Özkan (xx) (Dk.46 Sedat xx), Osman (xxx), Şahinali (xxx), Ahmet (xx)
TUZLASPOR: Bekir (xx)- Ferhat (xxx), Anıl (xx), İbrahim (xx), Birkan (xxx), Arif (xx)(Dk.77 Ozan xx), Doğan (xx), Muharrem (xxx), Tuncay (xx), Kıvanç (xx), Tolunay (xx)(Dk.58 Melik xx)
SARI KART: Osman (Kırklarelispor)
SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup karşılaşmasında Kırklarelispor, kendi evinde konuk ettiği Tuzlaspor ile 0-0 berabere kaldı.
15'nci dakikada sol kanattan gelen topla buluşan Kıvaç'ın şutu kalecinin müdahalesiyle dışarı çıktı.
39'ncu dakikada Özkan'ın sağ kanattan kullandığı frikikte, top auta çıktı.
42'nci dakikada Barış'ın ceza sahasının sol çaprazından vurduğu sert şut kalenin üstünden dışarı çıktı.
53'üncü dakikada Arif'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Doğan'ın vuruşu auta gitti.

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