Kırklarelispor-Şanlıurfaspor: 0-2 (Ziraat Türkiye Kupası)

Selçuk VURUCU/KIRKLARELİ,()
STAT:Atatürk
HAKEMLER: Onur Karabaş (xxx), İbrahim Çağlar (xxx), Oktay Önge (xxx)
KIRKLARELİSPOR: Polat (xx)- Saffet (x), Mikail (x), Osman (xx), Bahadır (xx), Davut(x), Enis (x) (Dk.46 Soner x), Mustafa (x) (Dk.67 Nazif x), Barış (xx), Sedat (x) (Dk.46 Ahmet xx), Şahinali (x)
ŞANLIURFASPOR: Vjekoslav (xx)- İzzet (xxx), Cemil (xxx), Şaban (xxx), Amin (xxx), Halil (xx), Oktay Delibalta (xxx), Atiemwen (xx) (Dk.66 Batuhan Artarslan x), Hüseyin (x) Dk.77 Batuhan Karadeniz x), Mertcan (xx) (Dk.76 Abdulaziz x) Artun (xxx)
GOLLER: Dk.19 Oktay Delibalta, Dk.72 Artun (Şanlıurfaspor)
SARI KARTLAR: Şahinali (Kırklarelispor)
ZİRAAT Türkiye Kupası 5'inci maçında Spor Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup takımladından Kırklarelispor, sahasında TFF 1'inci Lig takımı Şanlıurfaspor'a 2-0 mağlup oldu.
19'uncu dakikada ceza alanı içinde önüne bırakılan topu çaprazdan sert vuran Oktay Delibalta, topu filelerle buluşturdu: 0-1.
72'nci dakikada Oktay Delibalta'nın pasıyla ceza alanı içinde buluşan Artun, sol çaprazdan vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-2.
86'ıncı dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Batuhan Karadeniz'in aşırtma vuruşu kaleci Polat'ın ellerinde kaldı.
Karşılaşmayı deplasman ekibi Şanlıurfaspor 2-0 kazandı.
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Selçuk VURUCU/KIRKLARELİ,()