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Kırklarelispor-İnegölspor: 0-0

Selçuk VURUCU/KIRKLARELİ,() STAT: Atatürk HAKEMLER: Veli Karakaya (xxx), Emir Eray Eyisoy (xxx), Yusuf Doğan (xxx). KIRKLARELİSPOR: Ozan (xx)- Celal (xx), Bahadır (xxx), Soner (xx), Enis (xx), Barış (xx) (Dk.47 Ahmet xx), Özkan (xx), Osman (xxx),...

Kırklarelispor-İnegölspor: 0-0

Selçuk VURUCU/KIRKLARELİ,()
STAT: Atatürk
HAKEMLER: Veli Karakaya (xxx), Emir Eray Eyisoy (xxx), Yusuf Doğan (xxx).
KIRKLARELİSPOR: Ozan (xx)- Celal (xx), Bahadır (xxx), Soner (xx), Enis (xx), Barış (xx) (Dk.47 Ahmet xx), Özkan (xx), Osman (xxx), Şahinali (xx) (Dk.82 Oğuzhan), Mert (xx) (Dk.72 Nazif xx), Sedat (xx)
İNEGÖLSPOR: Şener (xx)- Recep (xx), Bilal (xx), Ali (xx) (Dk.45 Mustafa (xx), Hasan (xx) (Dk.46 Hamit xx), Emrah (xxx), Hakkı (xx) (Dk.88 Oğuz), Ömürcan (xx), Enes (xxx), Raif (xxx), Hüseyin (xx)
KIRMIZI KART: Dk.45 Enes (İnegölspor)
SARI KARTLAR: Mert, Nazif, Soner, Enis (Kırklarelispor), Hakkı (İnegölspor)
SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Kırklarelispor, kendi evinde konuk ettiği İnegölspor ile 0-0 berabere kaldı.
8'nci dakikada Soner kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda, top kale direğinin yanından dışarı çıktı.
17'nci dakikada Ömürcan'ın sol kanattan vurduğu sert şut kalenin sağından az farkla auto gitti.
22'nci dakikada Mert Sinan’ın ceza sahası içinde sert vuruşu kale üstünden dışarı çıktı.
39'ncu dakikada Sedat'ın ceza sahası içinde vurduğu top kale direğinin üstünden az farkla dışarı çıktı.
50'inci dakikada Özkan'ın ceza sahası içinde vurduğu şutta top kalecinin kucağında kaldı.
57'nci dakika Hakkı’nın ceza sahası içinde gelen topa kafa ile müdahalesinde top kale direğinin üstünden dışarı çıktı.
69'uncu dakikada Nazif'in sol çaprazdan vurduğu sert şut kaleci de kaldı.

FOTOĞRAFLI

 

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