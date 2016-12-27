Kırklarelispor - Gaziantepspor maçının ardından

Kırklarelispor Teknik Direktörü Erdem: "Hak ettikleri bir galibiyet aldılar"

Gaziantepspor Teknik Direktörü Üzülmez: "Bu takımdan ayrılmıyorum, çok fazla konuşulacak şeyler ama pozitif olmak istiyorum"

Gaziantepspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Beşiktaş maçının ardından söylediklerine tepki gösterilmesine anlam vereceğini ifade ederek, "Geldiğimizden günden itibaren yemek yemek için bir kez çarşıya çıktım. Bu takımdan ayrılmıyorum, çok fazla konuşulacak şeyler ama pozitif olmak istiyorum. Bu takımı ayağa kaldırmak için İbrahim Üzülmez olarak, ne gerekirse ben yapacağım" dedi.



İbrahim Üzülmez, Türkiye Ziraat Kupası'nda 4-0 yendikleri Kırklarelispor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Kupa maçına istedikleri gibi başlamamalarına rağmen kısa sürede oyunu kontrol altına aldıklarını belirten Üzülmez, "Çok bireysel hatalardan 10-15 dakikalık süre içerisinde rakibimize verdiğimiz 3-4 pozisyon var. Attığımız 4 tane gol var, çok daha fazla olabilirdi. Özellikle hücuma çıkışlar biraz daha dikkatli olabilseydik daha farklı bir skor ortaya çıkardı" dedi.



Gazetecilerin Beşiktaş maçının ardından açıklamalarını hatırlatması üzerine konuşan Üzülmez, gelen tepkilere anlam veremediğini ve çok üzüldüğünü söyledi. Takımın transfere ihtiyacı olduğunu ve ikinci yarıda çok daha iyi bir Gaziantepspor'un izleneceğini kaydeden Üzülmez, "Kesinlikle transfere ihtiyacımız var. Kadro yapılanmasını iyi yapmamız lazım. Özellikle bazı mevkilerde çok oyuncumuz var, bazı mevkilerde eksik oyuncuların olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla 1-2 gün içerisinde başkanımızla da konuşup, yapılanmayı iyi yaparsak, bu oyuncu grubunu inandırırsak, özellikle geldiğimiz süre içerisinde bir Beşiktaş maçı oynadık. Rize maçında takımı çok fazla tanıma şansımız yoktu. Beşiktaş maçında oyuncularımızın mantalite anlamında çok doğru işler yaptığını söyleyebiliriz. İkinci yarı eğer ki bu savaşın içerisinde inanan oyuncu grubuyla beraber yola çıkacağız ama gerekli takviyeleri, transferleri yaparsak, Gaziantepspor'un bu ligde çok daha adından söz ettireceğine inanıyorum. Sadece bir kaç mevkide ihtiyacımız olan oyuncuları transfer edebilirsek çok daha güzel şeyler yapacağız" diye konuştu.



"ÇARŞIYA BİLE BİR KEZ ÇIKTIM"



Göreve geldiği günden bu yana 24 saat Gaziantepspor'un başarısı için çalıştığını anlatan İbrahim Üzülmez, şehir çarşısına bile bir kez yemek yemek için çıktığını belirterek, "Beşiktaş maçından sonra söylediklerime ilişkin neden tepki verildiğini de ben anlamadım. Şu anda ben Gaziantepspor'da geldiğimiz günden itibaren ben çarşıya çıkmadım. Ben Gaziantepspor'un daha iyi olmasıyla ilgili elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bugün 15 yaşında bir kardeşimizi sahaya sürdük ve golünü attı. Eleştiriye ben her zaman açığım ama Beşiktaş maçındaki kulübede tavrım ve yapımdan biraz futbolun içerisinde olan insanların o gol atma isteğimizin ne kadar olduğunu gören insanın bazı şeyleri anlayabileceğini düşünüyorum. Bazı ön yargılı insanlar olabilir tabi ki bu insanlar zaten sosyal medyadan bir takım eleştiriler yapıyorlar. Geçen sene önemli bir iş başardım, ben bu taşın altına elimi soktum. Bu gemiye bindik, bu gemi sadece İbrahim Üzülmez ile yürümez. Bu kadar tepki böylesine maçtan sonra değil, tribünleri doldurun. Gaziantepspor sadece İbrahim Üzülmez'in değildir. Gaziantepspor bu ülkenin en önemli camialarından biridir. Gaziantepspor bu ülkenin lokomotiflerinden biridir" şeklinde konuştu.



Beşiktaş'ta 11 yıl oynadığını hatırlatan Üzülmez, Gaziantepspor'u ayağa kaldırmak için elinden geldiğini yapacağını söyleyerek takım taraftarlarının stadı doldurmasını istedi.



Üzülmez, "Evet ben Beşiktaşlıyım ama ben Beşiktaş maçı öncesinde oyuncularımı nasıl motive ettiğimi de ben bilirim. Beşiktaşlıdır, odur, budur gibi sığ düşünceleri artık kenara bırakmak lazım. Bugün Gaziantepspor'un ekmeğini yiyorsam, Gaziantepspor'u ayağa kaldırmak için 24 saat tesislerden çıkmayan bir yapı içerisinde olacağım. Peki ben bunu söylerken, taraftarlarımız bu kötü durumdaki Gaziantepspor'a sahip çıkıp, ileri gelenleri şuandaki sıkıntılı Gaziantepspor'u yukarı taşımak için bu atmosferi sağlamak için tribünleri dolduracak mıyız? Bu takıma destek verebilecek miyiz? Ben üzüldüm, 2000 yılında bu takımda oynadım. Müthiş bir ambiyans vardı ama Rizespor maçında bin kişilik taraftar topluluğu vardı. Geldiğimizden günden itibaren yemek yemek için bir kez çarşıya çıktım. Bu takımdan ayrılmıyorum, çok fazla konuşulacak şeyler ama pozitif olmak istiyorum. Bu takımı ayağa kaldırmak için İbrahim Üzülmez olarak, ne gerekirse ben yapacağım. Ama herkes üzerine düşeni yapsın. Bıraksınlar Beşiktaş maçından sonraki açıklamaları. Evet ben Beşiktaş'ta 11 sene oynadım, ekmeğini yedim. Ama Beşiktaş maçı öncesinde sabaha kadar bu takımı motive etmek için ne kadar mücadele ettiğimi ben iyi biliyorum. Oyuncularımıza da iyi anlattım, aslanlar gibi saha da mücadele eden bir Gaziantepspor vardı" ifadelerini kullandı.



Kırklarelispor Teknik Direktörü Bilgin Erdem de Süper Lig ekibine karşı zor bir mücadeleye çıktıklarını ifade ederek, "Maça iyi başladık, iyi pozisyonlarımız vardı. Bireysel hatalardan goller yedik. Klasik hastalığımız bugünde devam etti. Kalitede ön plandaydı, karşımızda Süper Lig ekibi var. Hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Hakemleri tebrik ediyorum, çok güzel bir maç yönettiler. Türkiye'de hakem yok diyorlar alın işte size hakem. Bizim çok canımız yandı hakemlerden, bugün müthiş bir maç yönettiler. Hepsini tebrik ediyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Üzülmez'in salona gelişi

-Üzülmez'in açıklaması

-Bilgin Erdem'in açıklaması

-Genel görüntüler

HABER - KAMERA:ENGİN ÖZMEN-SELÇUK VURUCU/KIRKLARELİ,()