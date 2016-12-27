Kırklarelispor-Gaziantepspor: 0-4 (Ziraat Türkiye Kupası)

Selçuk VURUCU / KIRKLARELİ, ()

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Süleyman Abay (xxx), Aleks Taşçıoğlu (xxx), Erdem Bayık (xxx)

KIRKLARELİSPOR: Oğuzhan (x)- Davut (x), Muhammed (xx), Celal (xx), Cemal (xx), Ahmet (x), Soner (x)(Dk.57 Ahmet Baykal xx), Barış (x)(Dk.72 Enis x), Salim (x)(Dk.46 Nazif xx), Serkan (xx), Sedat (xx)

GAZİANTEPSPOR: Erten (xxx)- Şenol (xx), Rajtoral (xx)(Dk.77 Oktay x), İlker (xx), Emre (xx), Doğanay (xxx), Orkan (xx), Putsila (xxx), Kisliak (xxx), Alpay (xx), Kolar (xxx)(Dk.82 Serkan xx)

GOLLER: Dk.27 Alpay, Dk.29 Kolar, Dk.38 Orkan, Dk.83 Serkan (Gaziantepspor)

KIRMIZI KART: Dk.48 Orkan (Gaziantepspor)

SARI KARTLAR: Soner, Barış, Cemal (Kırklarelispor), Kisliak, Doğanay (Gaziantepspor)

ZİRAAT Türkiye Kupası A Grubu karşılaşmasında Spor Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Kırklarelispor, evinde konuk ettiği Süper Lig takımı Gaziantepspor'a 4-0 mağlup oldu.

2'nci dakikada Muhammed'in orta sahadan verdiği pasla buluşan Serkan'ın şutunda top az farkla dışarı çıktı.

4'üncü dakikada Barış'ın ceza sahası dışından vurduğu sert şutta top kaleciden döndü. Bu defa Uğur'un şutunda top kalecinin kucağında kaldı.

8'nci dakikada Serkan'ın ceza sahası dışından verdiği pasla buluşan Barış gelişine vurduğu top kale üstünden dışarı çıktı.

27'nci dakikada Emre'nin ceza sahası içinde verdiği pasa iyi vuran Alpay takımını öne geçirdi: 0-1.

29'uncu dakikada Doğanay'ın orta sahadan verdiği pası, Kolar yumuşak bir vuruşla gole çevirdi: 0-2.

37'nci dakikada Cemal kalecisinden aldığı topu ceza sahasına yakın alanda yanlışlıkla Orkan'a gönderdi. Hatayı iyi değerlendiren Orkan, kalecinin yanından topu ağlara gönderdi: 0-3.

48'inci dakikada Gaziantepsporlu Orkan arka arkaya gördüğü sarı kart sonucu kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

58'nci dakika Davut'un ceza sahası dışından vurduğu şut kalecinin kucağında kaldı.

67'nci dakikada Putsila'nın ceza sahası içerisinde verdiği pasla buluşan Alpay'ın vurduğu şutta meyin yuvarlak kalecide kaldı.

69'nci dakikada Nazif'in kullandığı serbest vuruşu kaleci güçlükle engelledi.

83'ncü dakikada oyuna yeni giren Serkan, ceza sahasında Alpay'ın pasıyla iyi döndü ve golü buldu. 0-4

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