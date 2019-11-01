Kırklarelispor-Ankaragücü 1-0 (Ziraat Türkiye Kupası)
Ali Can ZERAY / KIRKLARELİ,()- STAT: Atatürk HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu (xxx), Oğuz Kağan Çalışır Çalışır (xxx), Mehmet Emin Tuğral (xxx) KIRKLARELİSPOR: İbrahim (xxx) - Davut (xxx), İbrahim Sürgülü(xxx), Emre Keleşoğlu (xxx),...
Ali Can ZERAY / KIRKLARELİ,()-
STAT: Atatürk
HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu (xxx), Oğuz Kağan Çalışır Çalışır (xxx), Mehmet Emin Tuğral (xxx)
KIRKLARELİSPOR: İbrahim (xxx) - Davut (xxx), İbrahim Sürgülü(xxx), Emre Keleşoğlu (xxx), Emre Balkı (xxx)(Dk.89 Enis), Deniz (xxx)(Dk.77 Malik xx), Sinan (xxx), Serkan (xxx ), Ömercan (xx) (Dk.63 Caner Koca xx), Yüksel (xx), Yusuf (xx)
ANKARAGÜCÜ: Furkan(xx)- Mehmet (xx), Alihan (xx) Hector Canteros (x)(Dk.61 Burak xx ), Cebrail (xx) Ahmet Can (xx), Hasan (xx ), Oğuzhan (xx)(Dk.71 Mahmut x), Alper (x) , Berke (x)(Dk.83. Ender x), Sadaev(x)
GOLLER: Dk.30 Deniz (Kırklarelispor)
SARI KARTLAR: Yusuf, Emre, Enis(Kırklarelispor) - Ahmet Sak, Alihan, Ahmet Can, Hasan (Ankaragücü)
Ziraaat Türkiye Kupası'nda TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Kırklarelispor, sahasında Ankaragücü'nü 1- 0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 30'ncu dakikada Deniz atarken, Ankaragücü Hektor Canteros'un ayağından bir penaltı atışından faydalanamadı.
7'nci dakikada Yusuf'un Sadev'i düşürmesiyle Ankaragücü penaltı kazandı. Atışı kullanan Hektor Canteros, topu yandan dışarı attı.
30'uncu dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Ankaragücü'nün ceza alanı içinde karambol oluştu. Topa son dokunan Deniz, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0. Golden sonra futbolcular toplu halde asker selamı verdi.
41'inci dakikada Serkan'ın kullandığı serbest vuruşta top dışarı gitti.
74'üncü dakikada Ankaragücü'nün geliştirdiği atakta Hasan'ın sert şutu kaleci İbrahim'de kaldı.
84'üncü dakikada Ender'in ortasında Kırklarelispor kalecisi İbrahim topu çıkarak alarak, tehlikeyi önledi.
90'ıncı dakikada Sadev'in dönüp vuruşu üstten auta gitti.
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