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Kırıkkalespor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 1-3

Erhan GÖĞEM / KIRIKKALE, () STAT: Başpınar HAKEMLER: Sezer Yalçın (xx), Kemal Mavi (xx), Ufuk Uğurlu (xx) TÜRK METAL KIRIKKALESPOR: Can (x)- Taha (x) (Dk.76 Levent x), Uğur (x), Onur (x) (Dk.79 Samet x), Şervan (xx), Veysi (x), Sefer (xx), Lokman...

Kırıkkalespor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 1-3

Erhan GÖĞEM / KIRIKKALE, ()
STAT: Başpınar
HAKEMLER: Sezer Yalçın (xx), Kemal Mavi (xx), Ufuk Uğurlu (xx)
TÜRK METAL KIRIKKALESPOR: Can (x)- Taha (x) (Dk.76 Levent x), Uğur (x), Onur (x) (Dk.79 Samet x), Şervan (xx), Veysi (x), Sefer (xx), Lokman (x) (Dk.46 Uğur xx), Ömer (x), İbrahim (x), Buğra (xx)
BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR: Gökhan (xxx)- Agah (xx), Tolga (xx), Ali (x) (Dk.61 Erkan xx), Mehmet (xx), Erhan (xx), Muhammet Aran (xx), Emrah (xx), Uğur (xx) (Dk.70 Muhammed Aktürkoğlu xx), Celal (xx) (Dk.88 Enez), Çağrı (xxx)
GOLLER: Dk. 27 Ömer (Türk Metal Kırıkkalespor), Dk.30 (penraltı) Uğur, Dk.69 Çağrı, Dk.84 Muhammed Aktürkoğlu (Bodrum Belediyesi Bodrumspor)
SARI KARTLAR: Uğur, Onur (Türk Metal Kırıkkalespor), Tolga, Ali, Mehmet (Bodrum Belediyesi Bodrumspor)
SPOR Toto 3'üncü Ligi 3'üncü Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Bodrum Belediyesi Bodrumspor, deplasmanda Türk Metal Kırıkkalespor'dan 3 puanı 3 golle aldı: 1-3. Bu sonuçla ev sahibi kırmızı siyahlı ekip 14 puanla son sırada kalırken lider Bodrum Belediyesi Bodrumspor puanını 41'e yükseltti.
27. dakikada Türk Metal Kırıkkalespor'dan Şervan'ın soldan ceza alanına ortasında Ömer sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.
30. dakikada Türk Metal Kırıkkalespor ceza alanında top Taha'nın eline çarpınca hakem penaltı kararı verdi. Penaltı vuruşunu Uğur gole çevirdi: 1-1.
69. dakikada Emrah'ın ceza sahasında çıkardığı ara pasında Çağrı gelen topu yerden vuruşla ağlara bıraktı: 1-2.
84. dakikada Samet'ten topu kapan Muhammed Aktürkoğlu ceza alanına girdi meşin yuvarlağı kaleci Can'ın yanından filelere bıraktı: 1-3.
Maç da bu sonuçla sona erdi.

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