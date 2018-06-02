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Kırıkkale Büyük Anadoluspor Başkanlığı'na Harun Ulusoy seçildi

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, () Bölgesel Amatör Lig takımlarından Kırıkkale Büyük Anadoluspor'da yapılan olağanüstü kongrede başkanlığa Belediye Başkan Yardımcısı Harun Ulusoy seçildi. Türk Metal Sendikası Eğitim Salonunda yapılan...

Kırıkkale Büyük Anadoluspor Başkanlığı'na Harun Ulusoy seçildi

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, ()

Bölgesel Amatör Lig takımlarından Kırıkkale Büyük Anadoluspor'da yapılan olağanüstü kongrede başkanlığa Belediye Başkan Yardımcısı Harun Ulusoy seçildi.
Türk Metal Sendikası Eğitim Salonunda yapılan kongrede Harun Ulusoy yaptığı konuşmada, "Kırıkkale'ye Bölgesel Amatör Lig yakışmıyor. Yeni yönetim kurulu ile birlikte amacımız üst hedeflere gitmektir. Bunun için de tüm Kırıkkale halkından takımlarına destek vermelerini istiyorum. Ayrıca maçlarda küfür edenlere karşıyım. Bunun için de gerekli önlemi alacağız" dedi.
Harun Ulusoy'un başkan seçildiği genel kurulda yönetim kurulu üyeliklerine Mustafa Sevinç, Ali Uluyüz, Uğur Atar, Mustafa Güventürk, Mustafa Çuvaloğlu, Can Saygılı, Zeki Utku, Engin Kaplan, Emin Bekeç, Ali Dolu, Hakan Gökkaya, Resul Doluca, Bedir Erdoğan, Köksal Çakır, Cengiz Dağdelen, Niyazi Cilasun, Emin Delice, Mustafa Yurtseven, İsmail Özkan, Cumhur Akbulut, Eray Ünver ve Erdal Aydın seçildiler.

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