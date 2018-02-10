Kırıkhanspor - Anadolu Bağcılarspor : 2-0

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),()
STAT: Kırıkhan
HAKEMLER: Kenan Yarar (xxx), Levent Ergent (xxx), Hasan Aldı (xxx)
KIRIKHANSPOR: Ferdi (xxx), Mustafa Acar (xx), Özcan (xx), Ahmet Karaman (xx), Egecan (xx), Erkan (xxx), Mustafa Olcaytu (xx), Erhan (xx), Burak (xxx), Hüseyin (xx), Doğan (xx)
ANADOLU BAĞCILAR: Burak (xx)- Abdulsamet (xx), Halil İbrahim (xx) , Gökhan (xx), Furkan (xx), Oğuz (xx), Arda (xxx) , Berat (xx), Bertuğ (xx), Murat Batuhan (xx), Ertuğrul (xx)
GOLLER: Dk. 5 ve Dk. 10 Burak (Kırıkhanspor)
TFF 3'üncü Lig İkinci Grup'ta mücadele eden Kırıkhanspor, evinde konuk ettiği Anadolu Bağcılarspor’u 2-0 mağlup etti.
Bu sonucun ardından Kırıkhanspor puanını 20'ye yükseltirken, Anadolu Bağcılar ise 28 puanda kaldı.