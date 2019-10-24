Kırgızistan Futbol Federasyonu’ndan TFF’ye ziyaret

Kırgızistan Futbol Federasyonu Başkanı Kanat Mamatov, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti.TFF'nin Riva'daki idari merkezinde gerçekleşen nezaket ziyaretinde, TFF Birinci Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ile Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın da bulundu.Ziyarette Başkan Nihat Özdemir ve Kanat Mamatov arasında karşılıklı forma takdiminde bulunuldu.