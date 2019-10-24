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Kırgızistan Futbol Federasyonu’ndan TFF’ye ziyaret
Kırgızistan Futbol Federasyonu Başkanı Kanat Mamatov, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti. TFF'nin Riva'daki idari merkezinde gerçekleşen nezaket ziyaretinde, TFF Birinci Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu...
SPOR 24.10.2019, 19:57
Kırgızistan Futbol Federasyonu Başkanı Kanat Mamatov, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti.
TFF'nin Riva'daki idari merkezinde gerçekleşen nezaket ziyaretinde, TFF Birinci Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ile Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın da bulundu.
Ziyarette Başkan Nihat Özdemir ve Kanat Mamatov arasında karşılıklı forma takdiminde bulunuldu.
TFF'nin Riva'daki idari merkezinde gerçekleşen nezaket ziyaretinde, TFF Birinci Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ile Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın da bulundu.
Ziyarette Başkan Nihat Özdemir ve Kanat Mamatov arasında karşılıklı forma takdiminde bulunuldu.
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