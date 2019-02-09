Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Gaziantep'te polis otosu ağaca çarptı: 1 şehit, 1 yaralı
Gaziantep'te polis otosu ağaca çarptı:...
Ukrayna, ‘Rusya’dan gelen tehditlere karşı' füze tatbikatına hazırlanıyor
Ukrayna, ‘Rusya’dan gelen tehditlere karşı'...
Kıbrıs'ta kritik görüşme; İki Lider 26 Şubat'ta bir araya gelecek
Kıbrısta kritik görüşme; İki Lider...
Interpol ile Europol tarafından aranan Rus terörist, Kayseri'de yakalandı
Rus terörist, Kayseri'de yakalandı

Kırçiçeği Bodrum - Çukurova Basketbol: 58-140

BODRUM, () SALON: Binnaz Karakaya HAKEMLER:Hüseyin Çelik (xx), Ahmet Kemal Digilli (xx), Seda Esen (xx) KIRÇİÇEĞİ BODRUM: Büşra 4 (x), Beril 17 (xx), Begüm 3 (x), Deniz 4 (x), Banks 21 (xxx), Halime 7 (xx), Kübra 2 (x), Aycan (x) ÇUKUROVA...

Kırçiçeği Bodrum - Çukurova Basketbol: 58-140

BODRUM, ()

SALON: Binnaz Karakaya
HAKEMLER:Hüseyin Çelik (xx), Ahmet Kemal Digilli (xx), Seda Esen (xx)
KIRÇİÇEĞİ BODRUM: Büşra 4 (x), Beril 17 (xx), Begüm 3 (x), Deniz 4 (x), Banks 21 (xxx), Halime 7 (xx), Kübra 2 (x), Aycan (x)
ÇUKUROVA BASKETBOL: Mestdagh 24 (xxx), Naumenko 16 (xxx), Pelin 13 (xxx), Sera 9 (xxx), Bone 26 (xxxx), Meltem 21 (xxx), Sevgi 4 (xx), Şaziye 17 (xxx), Gray 10 (xxx)
1. PERİYOT: 14-44
İLK YARI: 31-72
3. PERİYOT: 46-103

KADINLAR Basketbol Süper Ligi'nde henüz galibiyetle tanışamayan sonuncu sıradaki Kırçiçeği Bodrum, 18. hafta müsabakasında evinde lider Çukurova Basketbol'a farklı mağlup oldu: 58-140. Karşılaşmaya etkili başlayan konuk takım ilk çeyreği 30 sayı farkla önde tamamladı: 14-44. İkinci periyotta da rahat sayılar bulan Çukurova Basketbol devreye 72-31'lik üstünlükle girdi. Üçüncü çeyrekte de zorlanmayan ve 103-46'lık avantajı yakalayan Çukurova, Bodrum deplasmanında 82 sayı farkla galip ayrıldı. Çukurova Basketbol'da Bone attığı 26 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olmayı başardı. 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328