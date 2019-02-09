Kırçiçeği Bodrum - Çukurova Basketbol: 58-140

BODRUM, ()

SALON: Binnaz Karakaya

HAKEMLER:Hüseyin Çelik (xx), Ahmet Kemal Digilli (xx), Seda Esen (xx)

KIRÇİÇEĞİ BODRUM: Büşra 4 (x), Beril 17 (xx), Begüm 3 (x), Deniz 4 (x), Banks 21 (xxx), Halime 7 (xx), Kübra 2 (x), Aycan (x)

ÇUKUROVA BASKETBOL: Mestdagh 24 (xxx), Naumenko 16 (xxx), Pelin 13 (xxx), Sera 9 (xxx), Bone 26 (xxxx), Meltem 21 (xxx), Sevgi 4 (xx), Şaziye 17 (xxx), Gray 10 (xxx)

1. PERİYOT: 14-44

İLK YARI: 31-72

3. PERİYOT: 46-103

KADINLAR Basketbol Süper Ligi'nde henüz galibiyetle tanışamayan sonuncu sıradaki Kırçiçeği Bodrum, 18. hafta müsabakasında evinde lider Çukurova Basketbol'a farklı mağlup oldu: 58-140. Karşılaşmaya etkili başlayan konuk takım ilk çeyreği 30 sayı farkla önde tamamladı: 14-44. İkinci periyotta da rahat sayılar bulan Çukurova Basketbol devreye 72-31'lik üstünlükle girdi. Üçüncü çeyrekte de zorlanmayan ve 103-46'lık avantajı yakalayan Çukurova, Bodrum deplasmanında 82 sayı farkla galip ayrıldı. Çukurova Basketbol'da Bone attığı 26 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olmayı başardı.