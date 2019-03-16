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Kırçiçeği Bodrum - Bellona Kayseri Basketbol: 58-65

BODRUM, () KADINLAR Basketbol Süper Ligi'nde küme düşmesi kesinleşen Kırçiçeği Bodrum, evinde Bellona Kayseri Basketbol'a 65-58 yenilerek 22. hafta sonunda yine galibiyetle tanışamadı. Maça iyi başlayan ev sahibi ekip ilk periyodu 15-14...

Kırçiçeği Bodrum - Bellona Kayseri Basketbol: 58-65

BODRUM, ()

KADINLAR Basketbol Süper Ligi'nde küme düşmesi kesinleşen Kırçiçeği Bodrum, evinde Bellona Kayseri Basketbol'a 65-58 yenilerek 22. hafta sonunda yine galibiyetle tanışamadı.
Maça iyi başlayan ev sahibi ekip ilk periyodu 15-14 önde kapatırken, soyunma odasına da 36-30 önde girdi. Üçüncü çeyrekte toparlanan Kayseri Basketbol etkili hücum ve savunma performansı gösterdi ve 51-44'lük üstünlük sağladı. Son çeyrekte de rakibine fırsat vermeyen Kayseri temsilcisi deplasmandan 7 sayı farkla falip dönmesini başardı. Maçın en skorer ismi attığı 31 sayı ile Kayseri Basketbollu Debbie İbekwe oldu.

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