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Kırçiçeği Bodrum Basketbol şampiyonluk maçında

TÜRKİYE Kadınlar Basketbol Ligi Play Off Final Grubu'nda 4 maçta 3 galibiyetle liderlik koltuğunda oturan Kırçiçeği Bodrum Basketbol, yarın OGM Orman Gençlik'e Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'ne çıkışını ilan etmek için konuk olacak. Ankara...

Kırçiçeği Bodrum Basketbol şampiyonluk maçında
TÜRKİYE Kadınlar Basketbol Ligi Play Off Final Grubu'nda 4 maçta 3 galibiyetle liderlik koltuğunda oturan Kırçiçeği Bodrum Basketbol, yarın OGM Orman Gençlik'e Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'ne çıkışını ilan etmek için konuk olacak.
Ankara Sait Zarifoğlu Spor Salonu'ndaki mücadele saat 15.00'te başlayacak. Kırçiçeği Bodrum, kendisiyle aynı sayıda galibiyet alan rakibini deplasmanda mağlup ettiği takdirde grup maçlarının bitimine 1 hafta kala tarihinde ilk kez Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'ne adını yazdıracak. 
Maçlar sonucunca ilk 2 sırayı elde eden takımların lig atlayıp Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'ne yükseleceği Final Grubu'nda üst üste 2 yenilgiyle avantaj kaybeden Bornova Beckerspor ise Antrenör Olcay Orak'ın yerine göreve getirilen yeni çalıştırıcısı Murat Alkaş yönetimindeki ilk sınavda iddiasız Çankaya Ünivertisesi'ni konuk edecek. Becker, Bornova Atatürk Spor Salonu'nda saat 14.00'te başlayacak karşılaşmayı kazanıp şansını sürdürmeye çalışacak. 

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