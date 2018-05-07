Nilüfer DEMİR / BODRUM-MUĞLA,()

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde şampiyon olarak tarihinde ilk kez Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne çıkan Kırçiçeği Bodrum Basketbol, kupasına kavuştu. Bitime 3 hafta kala şampiyonluğu garantilediği ligde sezonu 30 maçta 25 galibiyetle tamamlayan Bodrum ekibi, kupasını Bodrum Belediyesi Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda düzenlenen törenle havaya kaldırdı.

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne çıkan Kırçiçeği Bodrum Basketbol için kupa töreni düzenlendi. Törene TBF As Başkanı Özden Pelister, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon Yönetim Kurulu Üyeleri Kemal Akar, Bahar Akgün, Genel Sekreter Serbülent Şengün, Ligler Direktörü Samer Şenbayrak, Basketbol Geliştirme Direktörü Fırat Eser, TKBL Koordinatörü Nahit Yeşiltepe, Bayan Milli Takımlar Menajeri Zeynepgül Ene ve Bodrumlular katıldı. Dans gösterilerinin de düzenlendiği törende, ligde geçen sezon şampiyonluğu Play-Off'ta kıl payıyla kaçıran yeşil-beyazlılara kupayı Basketbol Federasyonu Başkanı TBF As Başkanı Özden Pelister verdi. Gelecek sezon ilçeyi kadınlar basketbolunda en üst kategoride temsil ederek Muğla'ya bir ilki yaşatacak takımda oyuncular, kupayla zafer pozu verdi.

YİĞİT ÖZMEN: "3 SENEDEN BERİ VERDİĞİMİZ EMEĞİN KARŞILIĞINI ALDIK"

Başkan Yiğit Özmen, kendilerine tüm sezon boyu destek olan taraftara ve maddi-manevi yanlarında olan herkese teşekkür ederek, "Öncelikle Bodrum'a getirdiğimiz 2. şampiyonluk oldu. Çok mutluyum 3 seneden beri verdiğimiz emeğin karşılığını aldık. Oyuncularıma, antrenörlerimize ve emeği geçen herkese, bütün Bodrum'a Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'a, sponsorlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Şampiyon olduk, inşallah önümüzdeki yıllarda Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi büyük kulüpleri burada ağırlayacağız. Bodrum bir dünya markası, bizde Bodrum markasına yakışır, en iyi yere Basketbolumuzu taşıdık, çok teşekkür ediyoruz" dedi.

ESRA KAYAOĞLU: "HAK ETTİĞİMİZ YERDEYİZ"

Takım kaptanı Esra Kayaoğlu, haklı bir şampiyonluk olduğuna dikkat çekerek, "Güzel bir sezon geçirdik, hak ettiğimiz bir yerdeyiz. Gerçekten çok güzel maçlar çıkarttık, zaten bunun neticesinde de bu şampiyonluğu ve kupayı kazandık. Çok mutluyum, emeği geçen herkese hayırlı olsun diyorum. Süper Lig'de de böyle güzel bir yerinde takımı olması gerçekten çok gurur verici" dedi.

ZEYNEPGÜL ENE: "ÖNEMLİ OLAN BU BAŞARIYI TABANA DA YAYABİLMEK"

Bayan Milli Takımlar Menajeri Zeynepgül Ene, önemli olanın bu başarıyı tabana da yayabilmek olduğuna dikkat çekerek, "Kırçiçeği Bodrum'u tebrik ediyoruz. En üst ligimiz olan Süper lige çıkma başarısını gösterdiler. Bütün büyük takımları Bodrum'a getirecekler ve Bodrum belki de kadın basketbolunda çok önemli bir atak yapacak. Umarım bundan sonra da en iyi dereceleri elde edeceklerdir. Önemli şeyler başaracağına inanıyorum. Çok önemli bir örnek teşkil etti. Bodrum bence bundan sonrasında buradan ilk olarak altyapıları kurup, buradaki okulları da dahil ederek Bodrum'da kadın basketbolunun gelişmesi de örnek bir pilot ilçe olacaklarına inanıyorum" dedi.

Sporcular, aileleri ve taraftarları ile birlikte bir süre kupa ile bol bol fotoğraf çekildi.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Dans gösterilerinden detaylar

- Töreni izleyenlerden görüntü

- Madalyalarının töreninden detaylar

- As Başkan Pelister'in takım kaptanına kupayı vermesi

- Bayan Milli Takımlar Menajeri Zeynepgül Ene'nin açıklamaları

- Takım kaptanı Esra Kayaoğlu'nun açıklamaları

- Kulüp Başkanı Yiğit Özmen'in açıklamaları