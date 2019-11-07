Kilo vermek için başladığı yüzmede 7 şampiyonluk kazandı

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, () -



ANTALYA'da ailesinin sosyalleşmesi ve fazla kilolarından kurtulması için yönlendirdiği yüzme sporunda bir yılda katıldığı 2 şampiyonada 7 altın madalya kazanan down sendromlu Ceylin Kurtoğlu (11), milli takım formasıyla dünya şampiyonluğu kazanmayı hedeflediğini söyledi.

Antalya'da oturan Semra ve Ali Kemal Kurtoğlu çifti, down sendromlu kızları Ceylin'in sosyalleşmesi ve spor yaparak fazla kilolarında kurtulması için yüzme kursuna gönderdi. Kursta yüzmeyi öğrenen Ceylin'in yeteneğini keşfeden antrenör Semra Karayılanoğlu, şampiyonalara katılması için ailesini ikna etti. Karayılanoğlu yönetiminde 1 yıl önce yüzme antrenmanlarına başlayan Ceylin, ilk katıldığı özel sporcular okullar arası yüzme şampiyonasında serbest, sırt üstü, kelebek kategorilerinde farklı metrelerde 4 birincilik elde etti.

7 MADALYA KAZANDI

Kazandığı başarıyla ailesini gururlandıran Ceylin, haftada 3 gün antrenman yaparak kendini geliştirmeye devam etti. Daha sonra Türkiye şampiyonası bölge yarışlarına katılan Ceylin, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'nun düzenlediği Türkiye şampiyonası seçme yarışlarına katıldı. Ceylin, şampiyonada serbest, sırt üstü ve kelebek stilinde 50 metrede altın madalya kazandı. Yarışlara hazırlandığı 1 yıllık süreçte katıldığı 2 şampiyonada 7 altın madalya kazanan Ceylin, yaşadığı şampiyonlukla ailesini gururlandırdı.

Yüzme antrenmanlarına devam eden Ceylin, Türkiye şampiyonası seçme yarışlarına hazırlanıyor. Türkiye şampiyonluğunu kazanmayı hedefleyen Ceylin, "Hayalim milli takım forması giymek. İlerleyen yıllarda Avrupa ve dünya şampiyonu olmak istiyorum" dedi.

Antrenör Semra Karayılanoğlu ise sporcusunun başarılı olacağına inandığını vurguladı. Ceylin'in henüz 11 yaşında olduğunu ve başarılı sporcu olabilme adına önünde uzun yıllar bulunduğunu dile getiren Karayılanoğlu, ilerleyen dönemde sporcusunun başarılarıyla adından söz ettireceğine inandığını vurguladı.