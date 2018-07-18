 Kick Boks sporcuları Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek

İSTANBUL, () -Esenyurt Belediyesi’nin lisanslı milli kickboks sporcuları, Slovakya’da yapılacak Büyükler Avrupa Şampiyonası ile İtalya’da yapılacak Gençler Dünya Şampiyonası‘nda Türkiye’yi temsil edecek.

Gençler Dünya Şampiyonası‘na gidecek sporculardan Mehmet Güler, Kasım ayında Büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonası, Özkan Toprak ise İtalya’da Eylül ayında yapılacak Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası’nda ülkemizi temsil edecek.

Milli sporcular Özkan Toprak, Mehmet Güler, Nehir Kaya ve Cansu Öztürk, şampiyonalar öncesi Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe’yi makamında ziyaret etti. Başkan Alatepe de sporculara başarılar dileyerek her zaman spor ve sporcunun yanında olduğunu söyledi. Türkiye’nin gururu sporcular Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe’ye kendilerine verdikleri destekten dolayı, “Esenyurt Belediyesi’nin bize sağladığı imkânlarla kendimizi geliştirme imkanı buluyoruz. Hedefimiz, Slovakya’da ve İtalya’da şampiyon olarak Türk bayrağını en iyi şekilde temsil etmek ” sözleriyle teşekkür etti.

Alatepe de ilçede 100 bin lisanslı sporcuları bulunduğunu belirterek, “Bu bir dünya rekoru. Bu sporcularımızın bütün ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu sporcuların arasında çok sayıda milli sporcumuz var. Sporcularımız çeşitli branşlarda ülkemize şampiyonluklar ve madalyalar kazandırmaya devam ediyorlar. Bizim amacımız ilçemizden çeşitli branşlarda madalya sayısını arttırmak ve dünya, olimpiyat şampiyonları çıkarmak” dedi.

TÜRKİYE’NİN GURURU KİCK BOKS SPORCULARI

Esenyurt Belediyesi’nin lisanslı sporcularından Özkan Toprak 3 kez Türkiye kickboks şampiyonluğu, 2017 dünya üçüncülüğü ve Avrupa üçüncülüğü unvanlarına sahip olurken, Mehmet Güler 3 kez Türkiye şampiyonu ve 2015 Avrupa üçüncüsü, 2016 yılında da dünya ikincisi oldu. Nehir Kaya 2 kez Türkiye şampiyonu olurken Cansu Öztürk de Türkiye ikincisi oldu.

(FOTOĞRAFLI)