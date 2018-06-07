Kıbrıs'ta Rumlardan Türklere 'ralli' engeli

KIBRIS'ta 2014 yılından beri 'Güney' ve 'Kuzey' etaplı düzenlenen ralli, Rumların engellemesi nedeniyle bu yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılmayacak.Uluslararası Otomobil Federasyonu'nun (FIA) düzenlediği Kıbrıs Rallisi'nin KKTC etabı, Rumların istek ve şikayeti üzerine iptal edildi. 15-17 Haziran'da koşulacak ralli ile ilgili alınan karara tepki gösteren KKTC Başbakanı Tufan Erhürman, "Tarihi bir hata. Bundan geri dönülsün" çağrısı yaptı. Kıbrıs Rum Otomobil Kurumu'nun iddialarıyla KKTC etabının iptal edildiğine dikkat çeken Erhürman, organisyonun gerçekleşmesi için girişimlerinin sürdüğünü ifade etti.Eski bir rallici olan Maliye Bakanı Serdar Denktaş da, iptal kararı için "Büyük bir ayıpla karşı karşıyız" ifadelerini kullandı.RUMLAR SUÇU FIA'YA ATTIKonuyla ilgili açıklama yapan Kıbrıs Rum Otomobil Kurumu Başkanı Antonis Michaelides ise "Üzgünüm ama bazı teknik nedenlerden dolayı bu yıl özel etap tek taraflı olarak yapılacak" dedi. Michaelides, engellemenin FIA tarafından yapıldığını öne sürdüğü açıklamasında, KKTC'nin bazı teknik kuralları ihlal ettiğini iddia etti. Michaelides, "Kuzey Kıbrıs güzergâhının kullanılamayacak olması hepimizi, Kıbrıs Rum tarafını, Kıbrıs Türk tarafını, Birleşmiş Milletleri ve binlerce izleyiciyi üzüyor" diye konuştu. Edinilen bilgilere göre,

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