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Khem Birch Muratbey Uşak'tan Euroleague finaline

SPOR Toto Basketbol Ligi'nde yer aldığı 4 sezonda vitrine çıkardığı yabancılarla adından söz ettiren Muratbey Uşak'ın geçen sezon kadrosunda bulunan Khem Birch, bu sezon başında transfer olduğu Yunan devi Olympiakos'la Euroleague'de finale...

Khem Birch Muratbey Uşak'tan Euroleague finaline
SPOR Toto Basketbol Ligi'nde yer aldığı 4 sezonda vitrine çıkardığı yabancılarla adından söz ettiren Muratbey Uşak'ın geçen sezon kadrosunda bulunan Khem Birch, bu sezon başında transfer olduğu Yunan devi Olympiakos'la Euroleague'de finale çıkmanın sevincini yaşadı.
Uşak'ın NBA D-League'den keşfettiği 25 yaşındaki Kanadalı uzun forvet, geçen sezon ligde 10.4 sayı, 8.9 ribaund ortalaması tutturdu. Avrupa'dan birçok kulüpten teklif alan oyuncu, Olympiakos'la yıllık 550 bin Euro ücretle 2 senelik sözleşme imzaladı.
Yunan ekibinde Euroleague'de sezon içinde 7.1 sayı, 5.8 ribaund ortalaması tutturan Khem Birch, takımının çeyrek finalde temsilcilerimizden Anadolu Efes'i 5 maç sonunda elemesine önemli katkıda bulundu. İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı Final Four'da Olympiakos, ilk maçında dün son şampiyon CSKA Moskova'yı 82-78 yenerek yoluna devam ederken Kanadalı basketbolcu 4 sayı, 4 ribaund, 1 blokla oynadı. 2.06'lık yıldız, yarınki finalde temsilcimiz Fenerbahçe'nin karşısına çıkacak.

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