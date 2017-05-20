Khem Birch Muratbey Uşak'tan Euroleague finaline

SPOR Toto Basketbol Ligi'nde yer aldığı 4 sezonda vitrine çıkardığı yabancılarla adından söz ettiren Muratbey Uşak'ın geçen sezon kadrosunda bulunan Khem Birch, bu sezon başında transfer olduğu Yunan devi Olympiakos'la Euroleague'de finale çıkmanın sevincini yaşadı.Uşak'ın NBA D-League'den keşfettiği 25 yaşındaki Kanadalı uzun forvet, geçen sezon ligde 10.4 sayı, 8.9 ribaund ortalaması tutturdu. Avrupa'dan birçok kulüpten teklif alan oyuncu, Olympiakos'la yıllık 550 bin Euro ücretle 2 senelik sözleşme imzaladı.Yunan ekibinde Euroleague'de sezon içinde 7.1 sayı, 5.8 ribaund ortalaması tutturan Khem Birch, takımının çeyrek finalde temsilcilerimizden Anadolu Efes'i 5 maç sonunda elemesine önemli katkıda bulundu. İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı Final Four'da Olympiakos, ilk maçında dün son şampiyon CSKA Moskova'yı 82-78 yenerek yoluna devam ederken Kanadalı basketbolcu 4 sayı, 4 ribaund, 1 blokla oynadı. 2.06'lık yıldız, yarınki finalde temsilcimiz Fenerbahçe'nin karşısına çıkacak.

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