Kevin Grosskreutz 3. ligde

Temel ELCİVAN - DUİSBURG /

2014 Dünya Kupası'nda şampiyon olan Almanya Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan Kevin Grosskreutz (29), 3. lig ekibine transfer oldu.

Bir dönem Galatasaray'ın da formasını yiyen Alman oyuncu futbol yaşamına, Almanya 3. Ligi'nde devam edecek.

En son SV Darmstadt 98'de forma giyen ve bu kulüple sezon sonu itibariyle yolları ayrılan 29 yaşındaki Kevin Grosskreutz'un, sezon sonu 3. Lig'e yükselen KFC Uerdingen ile anlaştığı belirtildi.

KFC Uerdingen Kulübü de internet sitesinden "Kevin geliyor" başlığı ile verdiği bir haberle, transferi doğruladı. Kevin Grosskreutz ile KFC Uerdingen ekibi arasında üç yıllık mukavele üzerinde anlaşmaya varıldığı açıklandı. Kevin Groskreutz sırasıyla, Borussia Dortmund, VFB Stuttgart, Galatasaray ve SV Darmstadt 98'de forma giydi.