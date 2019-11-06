banner314

banner325

Son Dakika

Kermeste toplanan parayla yola çıktılar, dünya ikincisi oldular

Kayseri'de, Genco Acun (12) ve Enes Yiğit (12) antrenörleri Nurten Kurt tarafından düzenlenen kermesten elde edilen gelir ile Erzincan'da düzenlenen Muaythai Türkiye Şampiyonası'na katılarak şampiyon oldu. Genco ve Enes, Antalya'da yapılan...

SPOR 06.11.2019, 14:29
Kermeste toplanan parayla yola çıktılar, dünya ikincisi oldular
Kayseri'de, Genco Acun (12) ve Enes Yiğit (12) antrenörleri Nurten Kurt tarafından düzenlenen kermesten elde edilen gelir ile Erzincan'da düzenlenen Muaythai Türkiye Şampiyonası'na katılarak şampiyon oldu. Genco ve Enes, Antalya'da yapılan Çocuklar ve Gençler Muaythai Dünya Şampiyonası'nda ise sıkletlerinde ikinci olmayı başardı.
Melikgazi ilçesinde yaşayan 7'nci sınıf öğrencisi Genco Acun 3 yıl, Enes Yiğit ise 6 ay önce, Halk Eğitim Merkezinde muaythai sporuna başladı. Halk Eğitim Merkezi Wushu, Muaythai ve Kickboks Bölge Antrenörü Nurten Kurt tarafından yetiştirilen sporcular, il müsabakalarında birincilikler elde etti. Sporcular ardından Erzincan'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti. Her iki sporcunun da maddi durumunun iyi olmaması nedeniyle antrenörleri Nurten Kurt, Battalgazi Şehit Selim Şener Ortaokulu'nda Genco ve Enes için kermes düzenledi. Kermesten elde edilen 2 bin 500 TL gelirle Erzincan'a giden Genco ve Enes, Türkiye şampiyonu oldu. Ardından milli sporcu olma hakkı elde ederek Antalya'da düzenlenen Çocuklar ve Gençler Muaythai Dünya Şampiyonası'na katılan Genco Acun, 40 kiloda, Enes Yiğit ise 63,5 kiloda dünya ikincisi oldu.  
"ÇOK MUTLUYUM"
Genco ve Enes'in dünya ikincisi olması nedeniyle mutlu olduğunu belirten antrenör Nurten Kurt, "Bulunduğumuz mahallede maalesef suç oranı yüksek bir mahalle. Burada büyüyen çocuklardan ne kadarını kurtarırsak o kadar iyi. Ben de bu mahallede büyüdüm, bu okulda okudum. O nedenle buradaki çocukların üstüne daha fazla düşmek istedim. Çocuklar sokaklardan kurtarılıp spora yönlendirildiğinde daha başarılı oluyorlar. İki sporcumun da elde ettiği başarı nedeniyle mutluyum " diye konuştu.
"ÇOK ÇALIŞMAMIZIN KARŞILIĞINI ALMAK GÜZEL"
Okulda kermes düzenlediklerini belirten Kurt, "Okul müdürümüz de bize destek verdi. Elde edilen gelirle bu çocukları şampiyonaya gönderdik. Antalya'da yapılan müsabakalarda 40 kiloda mücadele eden Genco Acun ve 63,5 kiloda ringe çıkan Enes Yiğit, dünya ikincisi oldular. Onlarla gurur duyuyoruz. Çok çalışmamızın karşılığını almak güzel. Bu çocuklara daha fazla destek verirlerse çok daha başarılı olacaklardır" şeklinde konuştu.
Muaythai sporcusu Genco Acun ise "Bu spora ağabeyim ile başladım. Okuldan sonra antrenman yapıyoruz. Bu sene Antalya'da dünya 2'ncisi oldum. Bundan sonraki hedefim dünya şampiyonu olmak" diye konuştu.
Enes Yiğit de, dünya ikincisi olduğu için mutlu olduğunu belirterek, sonraki katılacağı müsabakalarda dünya şampiyonu olmak için yarışacağını kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Nurten Kurt ile röportaj
- Sporcular ile röportaj
- Sporcuların salonda çalışması
- Genel detaylar

Yorumlar (0)
23°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 06 Kasım 2019
İmsak 06:07
Güneş 07:34
Öğle 12:53
İkindi 15:36
Akşam 18:01
Yatsı 19:23
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 10 19
2. Sivasspor 10 18
3. Malatyaspor 10 17
4. Fenerbahçe 10 17
5. Trabzonspor 10 16
6. Başakşehir 10 16
7. Galatasaray 10 16
8. Beşiktaş 10 15
9. Gaziantep FK 10 15
10. Konyaspor 10 13
11. Kasımpaşa 10 12
12. Göztepe 10 12
13. Denizlispor 10 11
14. Antalyaspor 10 11
15. Çaykur Rizespor 10 11
16. Ankaragücü 10 9
17. Gençlerbirliği 10 7
18. Kayserispor 10 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 10 20
2. Ümraniye 10 17
3. Balıkesirspor 10 17
4. Akhisar Bld.Spor 10 17
5. Erzurum BB 10 17
6. Fatih Karagümrük 10 16
7. Bursaspor 10 16
8. Altay 10 15
9. Keçiörengücü 10 15
10. Menemen Belediyespor 10 14
11. Adana Demirspor 10 12
12. İstanbulspor 10 12
13. Osmanlıspor 10 10
14. Boluspor 10 9
15. Giresunspor 10 9
16. Adanaspor 10 8
17. Altınordu 10 6
18. Eskişehirspor 10 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 11 31
2. Man City 11 25
3. Leicester City 11 23
4. Chelsea 11 23
5. Arsenal 11 17
6. Sheffield United 11 16
7. Bournemouth 11 16
8. Brighton 11 15
9. Crystal Palace 11 15
10. M. United 11 13
11. Tottenham 11 13
12. Wolverhampton 11 13
13. West Ham 11 13
14. Burnley 11 12
15. Newcastle 11 12
16. Aston Villa 11 11
17. Everton 11 11
18. Southampton 11 8
19. Norwich City 11 7
20. Watford 11 5
Takımlar O P
1. Barcelona 11 22
2. Real Madrid 11 22
3. Real Sociedad 12 22
4. Atletico Madrid 12 21
5. Sevilla 12 21
6. Granada 12 20
7. Getafe 12 19
8. Villarreal 12 18
9. Osasuna 12 18
10. Athletic Bilbao 12 17
11. Levante 12 17
12. Real Valladolid 12 17
13. Valencia 12 17
14. Eibar 12 15
15. Real Betis 12 13
16. Deportivo Alaves 12 12
17. Mallorca 12 11
18. Celta de Vigo 12 9
19. Espanyol 12 8
20. Leganés 12 5