Kerim Frei İngiltere yolunda

Beşiktaş, Kerim Frei için İngiltere Championship ekiplerinden Birmingham Kulübü ile anlaşma sağladı.

Kerim Frei için 2.5 milyon Euro bir bonservis bedeli alacağı ve genç oyuncunun İngiliz kulübü ile son görüşmelerini yaptığı öğrenildi.

Devre arasında Süper Lig'den gelen bir çok teklife red cevabı veren Kerim'in Beşiktaş'ta kalamaz ise tercihini İngiltere'den yana kullanmak istediğ biliniyordu.Kerim Frei, Birmingham ile 3.5 yıllık anlaşma imzalayacağı bildirildi.

ALİ DANAŞ, İSTANBUL-