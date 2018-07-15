Kerim Avcı Eskişehirspor'da

İZMİR, ()

Spor Toto 1'inci Lig ekibi Altınordu'dan sürpriz bir şekilde ayrılan Kerim Avcı, yeni sezon öncesi iddialı transferler yapan Eskişehirspor'la 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kırmızı-siyahlı formayı giyerek antrenmanlara başlayan gurbetçi futbolcu serbest kalmak için Altınordu'ya 300 bin TL ödeme yapacak. İzmir ekibinin 800 bin TL'lik teklifini beğenmeyen Kerim'in Eskişehir ile 1 milyon 300 bin TL'ye anlaştığı iddia edildi. Forvet arkasında görev alan Kerim Avcı geçen sezon 16 gol atıp 10 da asist yapmıştı.