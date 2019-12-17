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Kerem Kamal, "Yılın Genç Grekoromen Güreşçisi" seçildi
ANKARA () - Milli güreşçi Kerem Kamal, Dünya Güreş Federasyonu (UWW) tarafından "Yılın Genç Grekoromen Güreşçisi" seçildi. UWW’den yapılan açıklamada, bu yıl 3’üncü kez dünya gençler şampiyonu olan milli sporcu Kerem Kamal’ın...
SPOR 17.12.2019, 23:05
ANKARA () - Milli güreşçi Kerem Kamal, Dünya Güreş Federasyonu (UWW) tarafından "Yılın Genç Grekoromen Güreşçisi" seçildi.
UWW’den yapılan açıklamada, bu yıl 3’üncü kez dünya gençler şampiyonu olan milli sporcu Kerem Kamal’ın "Yılın Genç Grekoromen Güreşçisi seçildiği belirtildi.
2018 yılında U23Avrupa Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Kamal, daha önce Avrupa yıldızlarda altın, dünya şampiyonluğu gibi birçok başarının altına imzasını atmıştı.
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