Kerem Demirbay, Türk Milli Takımı'nı tercih etti

Yurt dışındaki kulüplerde futbol oynayan Türk asıllı oyunculardan Kerem Demirbay, Türk Milli Takım forması giyecek.

Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim tarafından uzun süredir takip edilen ve Türk Milli Takımı'na kazandırılmak istenen Demirbay, resmi başvurusunu da yaptı. Bundesliga takımlarından Hoffenheim'da forma giyen genç oyuncu, bir kaç gün evvel yazılı olarak Türk Milli Takımı'nda oynamak istediğini Türkiye Futbol Federasyonu'na iletti.

Fatih Terim'in yurt dışında oynayan oyunculara giden çağrı listesinde adı bulunan ve bir sonraki kampa davet edilen Kerem Demirbay'ın gerekli işlemleri tamamlandıktan sonra Kosova maçı kampına katılması bekleniyor.

İSTANBUL /