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Kerem Demirbay'dan ilk açıklama 

"Almanya Milli Takımı'na çağırıldığım için gurur duyuyorum" Sercan SAPANATAN-İstanbul- Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre Hoffenheim'da forma giyen Türk asıllı futbolcu Kerem Demirbay'ın...

Kerem Demirbay'dan ilk açıklama 

"Almanya Milli Takımı'na çağırıldığım için gurur duyuyorum"

Sercan SAPANATAN-İstanbul- Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre Hoffenheim'da forma giyen Türk asıllı futbolcu Kerem Demirbay'ın Türk Milli Takımı forması giyeceği belirtilmişti.
Almanya Futbol Federasyonu ise, Kerem Demirbay'ın Rusya'da yapılacak olan Konfederasyon Kupası kadrosunda yer aldığını açıkladı. Kerem Demiray'da yaptığı açıklama ile bu kararını doğruladı. Almanya Milli Takımı kadrosuna çağrıldığı için çok mutlu olduğunu belirten Demirbay, Hoffenheim'ın internet sayfasına şunları söyledi: "Joachim Löw tarafından  Konfederasyon Kupası kadrosunda çağrıldığım için çok mutluyum. Sonuçta burada doğan ve büyüyen biri olarak Alman Milli Takımı forması giymek hayalimdi. Bu hayalimi gercekleştirdiğim için ve Almanya Milli Takımına çağrıldığım için gurur duyuyorum"

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