Kerber, Ostapenko ile yarı finalde karşılaşacak 

Aynur TATTERSALL / LONDRA, ()



Wimbledon'ın sekizinci gününde tek bayanlarda Angelique Kerber, Daria Kasatkina'yı mağlup ederek yarı finale yükseldi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın sekizinci gününde oynanan çeyrek final karşılamasında korta çıkan tek kadınlarda dünya 11 numarası Alman tenisçi Angelique Kerber, Rus Daria Kasatkina'yı 6-3 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenerek tur atlayan taraf oldu. İki tenisçinin de başa baş mücadele verdiği karşılaşma 1 saat 29 dakika sürdü.

Alman Kerber, yarı finalde Letonyalı Jelena Ostapenko ile karşılaşacak.

