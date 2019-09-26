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Kennedy: Karşıyaka'da harika günler geçirdim
Basketbol Süper Lig'i ekiplerinden Pınar Karşıyaka'ya geri dönen David John Kennedy, yeşil-kırmızılılara övgüler yağdırdı. Daha önce 2017-2018 sezonunda Karşıyaka forması giyen Amerikalı forvet, kulübün resmi internet sitesine yaptığı...
SPOR 26.09.2019, 11:31
Basketbol Süper Lig'i ekiplerinden Pınar Karşıyaka'ya geri dönen David John Kennedy, yeşil-kırmızılılara övgüler yağdırdı. Daha önce 2017-2018 sezonunda Karşıyaka forması giyen Amerikalı forvet, kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, kendisini harika hissettiğini söyledi. Kennedy, "Buraya döndüğüm için mutluyum. Karşıyaka'da çok güzel günler geçirdim. Çok iyi bir takımız ve oyuncu grbumuz oldukça kaliteli. Bu sezon da harika bir yıl olacağını düşünüyorum" dedi.
Muhteşem bir taraftara sahip olduklarını ifade eden 29 yaşındaki oyuncu, "Taraftarımız bana müthiş bir destek vermişti. Geri dönmemin en büyük sebeplerinden bir tanesi bu. Bu taraftarın önünde oynamayı çok seviyorum. Sahaya getirdikleri enerji harika. Maçın böyle içindeki, bu kadar seven, sizi destekleyen taraftarlar varken sahaya çıkıp her şeyinizi vermemek, onlar için savaşmamak çok zor" yorumunu yaptı.
Kennedy, başantrenör Ufuk Sarıca'nın kazanmayı çok sevdiğini belirterek, "Onunla konuştuğum zaman da bana istediği şeyin kesinlikle kazanmak olduğunu söyledi. Böylesi bir koçla çalışmak, onun takımında oynamak, ondan ders almak gibi bir fırsatı iple çekiyorum. Bence bu takımın gidebileceği noktanın bir sınırı yok. Bu kadro yapılanması harika. Gerçekten iyi, çok yönlü bir kadroya sahibiz" ifadelerini kullandı.
Muhteşem bir taraftara sahip olduklarını ifade eden 29 yaşındaki oyuncu, "Taraftarımız bana müthiş bir destek vermişti. Geri dönmemin en büyük sebeplerinden bir tanesi bu. Bu taraftarın önünde oynamayı çok seviyorum. Sahaya getirdikleri enerji harika. Maçın böyle içindeki, bu kadar seven, sizi destekleyen taraftarlar varken sahaya çıkıp her şeyinizi vermemek, onlar için savaşmamak çok zor" yorumunu yaptı.
Kennedy, başantrenör Ufuk Sarıca'nın kazanmayı çok sevdiğini belirterek, "Onunla konuştuğum zaman da bana istediği şeyin kesinlikle kazanmak olduğunu söyledi. Böylesi bir koçla çalışmak, onun takımında oynamak, ondan ders almak gibi bir fırsatı iple çekiyorum. Bence bu takımın gidebileceği noktanın bir sınırı yok. Bu kadro yapılanması harika. Gerçekten iyi, çok yönlü bir kadroya sahibiz" ifadelerini kullandı.
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