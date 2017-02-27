Kendisine faul yapan rakibine kafa attı

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR 1'inci Amatör'ün son hafta maçında Burdur Belediyesporlu Fatih Gördeli, kendisine sert müdahalede bulunan rakibi MAKÜ Sporlu futbolcuya kafa attı. Fatih Gördeli, hakem tarafından direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edilirken, pozisyon sonrası her iki takım futbolcuları birbirine girdi.

İlk 4 takımın play-off'lara kalacağı 9 takımlı Burdur 1'inci Amatör'ün son hafta maçında MAKÜ Spor ile Burdur Belediyespor karşılaştı. MAKÜ Spor'un 26 puanla dördüncü, Burdur Belediyespor'un ise 23 puanla 5'inci çıktığı karşılaşma Gazi Atatürk Stadı'nda oynandı. Alper Oran, Ahmet Hasyıldırım, Alperen Kireççioğlu hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

RAKİBİNE KAFA ATTI

İkinci yarının başında Muhammet'in ayağından gol bulan MAKÜ Spor 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın 60'ıncı dakikasında Burdur Belediyespor'dan Fatih Gördeli kendi sahasından aldığı topla rakip sahaya doğru hareketlendi. Fatih Gördeli orta sahayı geçtiği sırada MAKÜ Spor'dan Barış Aydın kendisine çelme takarak sert şekilde düşürdü. Müdahaleye sinirlenen Fatih, yerden kalkıp rakibine kafa attı. Pozisyon sonrası hakem Alper Oran, Fatih Gördeli'yi direkt kırmızı kartla oyundan ihraç etti. Pozisyon sonrasında futbolcular birbirine girdi. Yedek kulübelerindeki futbolcular da sahaya dahil olunca ortalık karıştı. Futbolcular birbirini ittirip sözlü olarak tartıştı. İki takımın antrenörleri futbolcuları ayırmaya çalışırken, sahaya giren polis duruma müdahale etti ve futbolcular sakinleştirildi.

MAÇI MAKÜ SPOR KAZANDI

Sahadaki kavga tribüne de yansıdı. MAKÜ Rektör Danışmanı ve MAKÜ Spor Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kılınç taraftarı sakinleştirmeye çalıştı. MAKÜ Spor karşılaşmanın kalan dakikalarında Cengizhan ve Emin'in ayağından 2 gol daha bularak sahadan 3-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla MAKÜ Spor play-off grubuna kalma hakkı kazandı.

'MAKÜ SPOR BURDUR'UN TAKIMIDIR'

MAKÜ Spor Başkanı Mustafa Kılınç, "Yeni bir takımız, haftalardır verdiğimiz mücadelenin sonucunu bir türlü alamıyorduk. Bir sürü faktör var, dış faktörler. Bunlar üzerinde konuşmak istemiyorum ama bugün futbolcularımız inanarak sahaya çıktı ve net bir skorla galip geldi. Ama ben şunun iyi bilinmesini isterim MAKÜ Spor, üniversitenin takımı değildir. MAKÜ Spor Burdur'un takımıdır. İnşallah play-off maçlarında daha iyi sonuçlar alacağımızı ve en azından bundan sonraki mücadelede Burdur'a yakışır, Burdur'da spora katkı verecek bir mücadele sergileyeceğimizi ümit ediyorum" diye konuştu.

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