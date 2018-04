Kenan Sofuoğlu yoğun bakım hizmetlerine dikkat çekti 

''Yoğun bakımlarda yer sıkıntısı yaşanıyor''

''Böyle bir hastalıkla karşılaşma riskimiz yüksek''

''En zor dönem yoğun bakımın kapısında beklemek''

''Kariyerim ile ilgili 1 ay içinde karar vermem gerekiyor''

''Yatırımlara devam edeceğiz''

Prof. Dr. Mehmet Uyar: ''Amacımız yoğun bakım hizmetlerinin geldiği durumu konuşmak''

Prof. Dr. İsmail Cinel, ''İnsanları yeniden hayata bağlıyoruz''

Dr. Zafer Çukurova: ''Uzman sayısı arttıkça sorunların daha çabuk çözülebileceğini düşünüyorum''

MUSTAFA AKIN / İSTANBUL,()

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, ''Önümüzdeki 1 ay içinde kariyerim ile ilgili bir karar vermem gerekiyor'' dedi.

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Türk Yoğun Bakım Derneği'nin 40'ıncı yılı kapsamında düzenlenen basın toplantısına katıldı. İstanbul'da bir otelde düzenlenen "Yoğun bakım hayata bağlar" konulu toplantıda Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Uyar, Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. İsmail Cinel ve Dr. Zafer Çukurova ve Kenan Sofuoğlu yer aldı.

Sofuoğlu, yoğun bakımda kaldığı dönemlerin çok zor olmadığını, en zor dönemin yoğun bakımın kapısında beklemek olduğunu dile getirdi.

MEHMET UYAR: ''AMACIMIZ YOĞUN BAKIM HİZMETLERİNİN GELDİĞİ DURUMU KONUŞMAK''

Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Uyar, ''Amacımız dernek olarak ülkemizdeki yoğun bakım hizmetlerinin geldiği durumu konuşmak. Hangi seviyede kaç kişiye yoğun bakım hizmetleri veriliyor. Toplumda yoğun bakımla ilgili farkındalık oluşturmak istiyoruz. Yoğun Bakım sadece sağlık profesyonellerinin çözeceği bir konu değil. Toplumun da desteği gerekiyor'' dedi.

PROF. DR. İSMAİL CİNEL, ''İNSANLARI YENİDEN HAYATA BAĞLIYORUZ''

Yoğun bakımların öneminin gittikçe artığını ifade eden Prof. Dr. İsmail Cinel, ''Çünkü yaşlı popülasyon artıyor. Kansere yakalanan vaka sayısı da artıyor. Bunlar da yoğun bakım açısından önemli. Yoğun bakımda organ fonksiyonlarını yerine getirebildiğimiz için o insanları yeniden hayata bağlıyoruz. Yıllar kazandırıyoruz. Zamanlama çok önemli genel olarak ilk 6 saatte müdahale edilmesi gereken hasta grupları var'' diye konuştu.

DR. ZAFER ÇUKUROVA: ''UZMAN SAYISI ARTTIKÇA SORUNLARIN DAHA ÇABUK ÇÖZÜLEBİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM''

Dr. Zafer Çukurova ise ''Ülkemizdeki yan dal uzmanı sayısı arttıkça ve onların da yoğun bakımlarla irtibatlandırılması multidisipliner sistemle gelişmiş yoğun bakımlarda bu sorunların daha çabuk çözüşebileceğini düşünüyorum'' şeklinde konuştu.

KENAN SOFUOĞLU: ''YOĞUN BAKIMLARDA YER SIKINTISI YAŞANIYOR''

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, genel anlamda yoğun bakımlarda yer sıkıntısı yaşandığını dile getirerek, ''Belki İstanbul'da böyle değildir ama diğer yerlerde bu var. Devletimiz bununla ilgili çalışıyor ben biliyorum ki Sakarya'daki eğitim araştırma hastanesi de her gün büyütülüyor. Ve şu anda bin yataklı bir hastane yapılıyor. Şu andaki mevcut hastane çok küçük. Özel hastaneler dahi yetersiz kalıyor bazen hastaların şehir dışına çıkması gerekiyor. Yoğun bakım öncesi yapılan ameliyatlarla ilgili diğer şehirlerin bir eksikliği var. Her zaman İstanbul'a gelmek gerekiyor. Benim Türkiye'de sağlıkla alakalı gördüğüm en büyük sıkıntı merkez olarak İstanbul'u alınması. Büyük ameliyatların burada yapılması. Babam kanser hastasıydı ve sürekli İstanbul'a getirmek gerekiyordu. İnşallah bu konularda da adımlar atılır da yoğun bakıma girmeden önceki ameliyatlar için herkes İstanbul'a gelmek zorunda kalmasın. Yatırımlar genelde hep İstanbul'a yapılıyor'' dedi.

''BÖYLE BİR HASTALIKLA KARŞILAŞMA RİSKİMİZ YÜKSEK''

Yoğun bakımda kısa süreli ağır sakatlıklarımdan dolayı kaldığını dile getiren Sofuoğlu, ''Çocuğumla alakalı zaten çok bir umut yoktu. İki amacımız vardı birincisi yaşatmaya çalışmaktı ikincisi de ne oldu bu çocuğa. Beyin kanaması insanın aklına düştü mü olarak geliyor. Hiç alakası yok durduk yere çocuk fenalaştı ve hastaneye getirdik. Burada kalbi durdu ve hemen yoğun bakıma aldılar ve o anda neden kalbi durdu anlayamadık. Yoğun bakımdayken beyin kanaması geçirdiği anlaşıldı çocuğun. O dönemde Antalya'daydık neden beyin kanaması geçirdi anlayamadık. Tabii onun üzerine özel uzmanlar devreye girince İstanbul'a getirdik ki araştırmaya devam ettik. Hatta kan örnekleri alıp Avrupa'ya da gönderdik. Aşağı yukarı 2.5 ay sürdü nedenini anlayabilmek. O dönemde çok fazla umudumuz yoktu çok fazla araştırma haindeydik kalbi duruyor beyin kanamasından dolayı ve bu şekilde oksijen gitmediği için beyinde hasar meydana geldi. Yaşasa bile yoğun bakımdan çok çıkma şansı yoktu. Bizim sürecimiz yoğun bakımda yıllar sürebilecekti. Sakarya'da yaşıyorum İstanbul'a yerleşmem gerekecekti. Çünkü Sakarya'daki imkanlarla çocuğu orada tedaviye devam ettirme şansımız yoktu. Araştırmalarını yaptım ve dediler ki İstanbul'da devam edeceksin. 3 ay sonra vefat etti oğlumuz ama dediğim gibi yoğun bakımım orada bize kazandırdığı en büyük şey sorunu çözebildik, anlayabildik. Daha sonra da bir çocuğum oldu sağlık sorunu olmadı ama araştırmalarını sağlık sorunlarını fazlasıyla yapıyoruz şu anda. Çünkü böyle bir hastalıkla yine karşılaşma riskimiz yüksek'' diye konuştu.

''EN ZOR DÖNEM YOĞUN BAKIMIN KAPISINDA BEKLEMEK''

Yoğun bakımda kaldığı dönemlerin çok zor olmadığını söyleyen Kenan Sofuoğlu şu ifadeleri kullandı: ''O dönemler bana göre çok zor dönemler değil. Bana göre en zor dönem yoğun bakımın kapısında beklemek. Babam için de bekledim, ağabeylerim için bekledim. Ben doktorluk anlamda yetersizlik görmüyorum biraz yetersizlik var. O yetersizliklerin de biliyorum yatırımlar gerekiyor demek ki biraz daha zamana ihtiyacımız var. İnşallah zamanla her şey daha iyi olacaktır.''

''KARİYERİM İLE İLGİLİ 1 AY İÇİNDE KARAR VERMEM GEREKİYOR''

Sofuoğlu, kendi ile sağlık durumu ve gelecek yarışlar ile ilgili olarak ise ''Dün İspanya'da sezonun 3'üncü yarışı vardı ona da katılamadım. Bu hafta sonu da Hollanda yarışı var ona da katılamıyorum kalçamdaki sorun arttı. Avustralya'daki 2 ay önce bir yaralanmam oldu. Vücudumda deri kaybı oldu. Orası henüz iyileşmediği için bu dönem yarışamıyorum sezonun ortalarında iyileşmiş olacağım ama ondan sonra kariyerim ile ilgili bir karar vermem gerekiyor. Son dönemde çok fazla kazalar yaptım ve bu kazalar beni biraz yıldırdı. Ben yapı olarak yıldım desem de etrafımdaki insanlar geri dönmemi istemiyor yarışlara. Bu anlamda önümüzdeki 1 ay içinde bir karar vermem gerekiyor yarış kariyerime nasıl devam edeceğim ile alakalı. Bakalım hakkımızda hayırlısı'' dedi.

''YATIRIMLARA DEVAM EDECEĞİZ''

Sofuoğlu, Sakarya ile Düzce arasında yaptırdığı pist ile ilgili olarak şunları ifade etti: ''Şu anda çok fazla adım atamıyorum sağlık sorunlarımla savaşıyorum yarışlara çıkamıyorum. Şu anda en önemli olan şey yarışlara çıkabilmemizdi. O sorunları da 1 aya netleştireceğiz ve yaptığımız yatırımlara devem edeceğiz.''

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Mehmet Uyar'ın açıklamaları

-İsmail Cinel'in açıklamaları

-Zafer Çukurova'nın açıklamaları

-Kenan Sofuoğlu'nun açıklamaları

-Plaket takdimi

-Genel detaylar

(FOTOĞRAFLI)