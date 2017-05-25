Kenan Sofuoğlu ve Toprak Razgatlıoğlu İngiltere'de zirve peşinde

İstanbul Dünya Supersport Şampiyonası'nda mücadele eden Red Bull sporcusu Kenan Sofuoğlu, iki yıldır üst üste kazandığı Donington Park'ta 28 Mayıs Pazar günü sezonun altıncı yarışı için piste çıkacak. Son iki yarışı zirvede tamamlayan Kenan Sofuoğlu, Ada'da da favori olarak gösteriliyor. Superstock 1000 kategorisinde yer alan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu da genel klasmanda ikinci sıraya yerleşmesinin ardından İngiltere'de bir kez daha podyumu kovalayacak.

6. Dünya Şampiyonluğu için gaza basan Red Bull sporcusu Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nda İngiltere'nin Donington Park pistinde sezonun beşinci yarışına çıkacak. Milli motosikletçi Sofuoğlu, Dünya Supersport kariyerinde Donington Park'ta daha önce beş kez podyuma çıkmayı başardı.

Şampiyonanın Assen ve Imola'daki ayaklarında rakiplerine fırsat tanımayarak finişi ilk sırada geçen Kenan Sofuoğlu, İngiltere yarışını da kazanarak rakipleriyle arasındaki puan farkını kapatmak istiyor. Ada'da zirveye çıkmak için uğraş verecek olan pilotlar, yarın antrenman turlarına başlayacak. Sıralama turları 27 Mayıs'ta, birincinin belli olacağı büyük yarış ise 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek.

Kenan'ın Kawasaki Pucetti Racing takımı adına yarıştığı şampiyonanın genel klasmanında, Yamaha takımından Lucas Mahias 85 puanla liderliği sürdürürken ikinci sırada 58 puanla yine Yamaha'dan Sheridan Morais, Agusta'dan PJ Jacobsen de 55 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Kenan Sofuoğlu, ilk üç yarışta yaşadığı talihsizliklere karşın 50 puanla 4. sırada bulunuyor.

TOPRAK RAZGATLIOĞLU DA PİSTTE OLACAK

Genç jenerasyonun en etkili ismi olarak gösterilen milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu da İngiltere'de yarışacak. Formunu gittikçe artırdığı Superstock1000 kategorisinde bir kez daha podyuma çıkmak için ter dökecek olan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, Hollanda'nın Assen şehrinde zafere ulaşmayı başarmıştı. İtalya'da da bitiş çizgisini üçüncü sırada geçen genç pilot, genel klasmanda da 54 puanla 2. sırada yer alıyor. Razgatlıoğlu, Ada'dan zaferle dönerek zirveye yerleşmenin planlarını yapıyor.

SOFUOĞLU, HAYRANLARININ MESAJLARINI BEKLİYOR

Kenan Sofuoğlu'na şampiyona boyunca mesaj iletmek ve destek vermek isteyen hayranları www.kenanlatamgaz.com internet sitesine girerek mesajlarını yazıyor ve sosyal medyadan #KenanlaTamGaz etiketi ile paylaşarak çeşitli sürprizler kazanma şansı yakalıyor. En güçlü mesajları gönderen, jüri tarafından seçilecek sekiz kişi, Avrupa'da koşulacak dört yarıştan birini yerinde izleme fırsatına erişiyor, Kenan Sofuoğlu'nun yaşadığı heyecana dahil oluyor.

Sürprizler sadece bununla sınırlı kalmıyor. Mesajlarını paylaşan bazı katılımcılara da sürpriz hediyeler dağıtılacak. Ayrıca www.kenanlatamgaz.com adresindeki 'Kenan'ın Garajı' bölümündeki testte en yüksek puanı alacak kullanıcı, bir gün boyunca Sofuoğlu ile pistte zaman geçirecek.

(fotoğraflı)

