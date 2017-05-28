Kenan Sofuoğlu'dan üst üste üçüncü zafer

İSTANBUL,() - İNGİLTERE'de düzenlenen Dünya Supersport Şampiyonası Donington yarışında Red Bull sporcusu Kenan Sofuoğlu, damalı bayrağı ilk sırada gördü. Sezonun altıncı mücadelesinde üçüncü zaferini elde eden Sofuoğlu, zirve yarışında rakiplerine şans tanımadı.

Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nın İngiltere'de düzenlenen altıncı yarışında 20 tur boyunca rakiplerine şans tanımadı ve bu sezonki üçüncü birinciliğini elde etti. Yarışa en ön sırada başlayan milli sporcu, İngiltere'de aldığı 25 puan ile genel klasmanda 75 puana yükselerek Lucas Mahias'ın ardından ikinci sıraya yerleşti.

2.450 saniye farkla bitirdiği yarış Sofuoğlu'nun kariyerindeki 42. zafer oldu. Sofuoğlu'nun ardından Lucas Mahias ikinci olurken, Jules Cluzel de üçüncülüğü elde etti. Pilotlar sıralamasında Lucas Mahias 105 puanla, 75 puanla Kenan Sofuoğlu ise ikinci sırada bulunuyor. Sheridan Morais ise 68 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

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