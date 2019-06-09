Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi...
ABD'den İran'ın en büyük petrokimya şirketine yaptırım
ABD'den İran'a yaptırım
Yıldırım'dan ortak yayın açıklaması; Uğur Dündar'ı tercih ederim
inali Yıldırım'ın canlı yayın tercihi...
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev yandı 
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev...

Kenan Karaman: Tarih yazdık

Olgucan KALKAN - Tolga YANIK / KONYA () - A Milli Futbol Takımı'nın Fransa'yı 2-0 mağlup ettiği müsabakanın ardından milli futbolcu Kenan Karaman, basın mensuplarının karşısına çıktı. Çok mutlu olduklarını belirten Kenan Karaman, "Çok...

Kenan Karaman: Tarih yazdık

Olgucan KALKAN - Tolga YANIK / KONYA () - A Milli Futbol Takımı'nın Fransa'yı 2-0 mağlup ettiği müsabakanın ardından milli futbolcu Kenan Karaman, basın mensuplarının karşısına çıktı.
Çok mutlu olduklarını belirten Kenan Karaman, "Çok çok mutluyuz. Takımı tebrik etmek istiyorum. Bugün çok büyük bir iş başardık. İlk defa Fransa karşısında kazandık. Tarih yazdık bugün, takımı tebrik ediyorum. Tüm Türkiye mutlu, çok güzel bir gün geçirdik bugün" dedi.
İzlanda maçının daha fazla önem kazandığını dile getiren Kenan, "Tabii İzlanda maçı daha önemli şimdi. Kesinlikle 3 puanı almak istiyoruz oradan. Final biletine çok yakınız. İnşallah orada da kazanırız" ifadelerini kullandı.
Kenan Karaman son olarak teknik direktör Şenol Güneş'in takımı maça çok iyi hazırladığını kaydederek, "Herkes ne yapacağını biliyordu. Çok disiplinli oynadık bugün, her mevkide çok disiplinliydik. Böyle takımlara karşı top sizde fazla olmuyor ama yine de disiplinli oyun sergiledik. Şansı bulduğumuzda da gollerimizi attık, en önemlisi bu" açıklamasını yaptı ve sözlerini noktaladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Kenan Karaman'ın açıklamaları

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328