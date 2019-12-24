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Kenan Karaman: İyileşme yolundayım
Almanya Bundesliga ekiplerinden Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen ve yakalandığı hastalık nedeniyle haftalardır sahalardan uzak kalan mili futbolcu Kenan Karaman'dan iyi haber geldi. Yakalandığı ağır zatürre nedeniyle tedavisi süren başarılı...
SPOR 23.12.2019, 23:26
Almanya Bundesliga ekiplerinden Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen ve yakalandığı hastalık nedeniyle haftalardır sahalardan uzak kalan mili futbolcu Kenan Karaman'dan iyi haber geldi.
Yakalandığı ağır zatürre nedeniyle tedavisi süren başarılı oyuncu Kenan Karaman, sosyal medya hesabından Almanca ve Türkçe olarak, "Ağır zatürre hastalığımdan sonra çok şükür iyileşme yolundayım. Daha çok çalışıp en kısa zamanda tekrar takımla birlikte olmayı diliyorum“ açıklamasında bulundu.
25 yaşındaki milli oyuncu paylaştığı mesajında, takipçilerinin de yeni yılını kutladı.
Yakalandığı ağır zatürre nedeniyle tedavisi süren başarılı oyuncu Kenan Karaman, sosyal medya hesabından Almanca ve Türkçe olarak, "Ağır zatürre hastalığımdan sonra çok şükür iyileşme yolundayım. Daha çok çalışıp en kısa zamanda tekrar takımla birlikte olmayı diliyorum“ açıklamasında bulundu.
25 yaşındaki milli oyuncu paylaştığı mesajında, takipçilerinin de yeni yılını kutladı.
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