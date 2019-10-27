Kempo Savunma Sporları Milli Takımı'ndan 14 madalya
İSTANBUL,()- Türkiye Kempo Savunma Sporları Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 1 altın, 3 gümüş ve 10 bronz madalya kazanarak dünya sıralamasında 9'uncu sıraya yerleşti. Uluslararası Kempo Federasyonu (IKF) ve Türkiye Kempo Savunma...
İSTANBUL,()-
Türkiye Kempo Savunma Sporları Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 1 altın, 3 gümüş ve 10 bronz madalya kazanarak dünya sıralamasında 9'uncu sıraya yerleşti.
Uluslararası Kempo Federasyonu (IKF) ve Türkiye Kempo Savunma Sporları Federasyonu'nun 2019 Faaliyet Programı kapsamında Portekiz'in Lizbon şehrinde düzenlenen Kempo Avrupa Şampiyonası, bugün yapılacak final müsabakalarıyla sona erecek.
Ay-yıldızlılar, minikler, yıldızlar, gençler, büyük erkek ve kadınlar kategorilerinde yapılan şampiyonada 1 altın, 3 gümüş ve 10 bronz ile toplamda 14 madalya kazanarak dünya sıralamasında 9'uncu sıraya yerleşti.
Kempo Savunma Sporları Federasyonu Başkanı Halis Avşar, milli takımın başarısıyla ilgili yaptığı açıklamada, "21 Ekim'de başlayan şampiyonanın son gün müsabakaları bugün yapılacak. Sporcularımızın bugünkü finallerde de madalya kazanacağını ve sıralamada daha yukarılarda yer alacağını düşünüyorum" dedi.
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