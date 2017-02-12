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Kemerspor 2003-Tire 1922 Spor: 1-0

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), () STAT: Dr. Fehmi Öncel Stadı HAKEMLER: Semih Güner (xx), Abdurahman Atabay (xxx), Cengizhan Öztürk (xxx)  KEMERSPOR 2003: Yavuz (xxx)- Oğuz (xx) (Dk.46 Sergen xx), Ufuk (xxx), Akın (xxx), Burak (xxx), Umut...

Kemerspor 2003-Tire 1922 Spor: 1-0

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), ()
STAT: Dr. Fehmi Öncel Stadı
HAKEMLER: Semih Güner (xx), Abdurahman Atabay (xxx), Cengizhan Öztürk (xxx) 
KEMERSPOR 2003: Yavuz (xxx)- Oğuz (xx) (Dk.46 Sergen xx), Ufuk (xxx), Akın (xxx), Burak (xxx), Umut (xxx), Volkan (xxx) (Dk.64 Cerem xx), Zekeriya (xxx), Veli (xxx), Tahir (xxx) (Dk.79 Suat xx), Barış (xxx)
TİRE 1922 SPOR: Ömer (xx)- Ramazan (xx) (Dk.77 Kadir xx), Furkan (xx) (Dk.63 Cemal xx), Emre (xxx), Gökhan (xx), Erdinç (xx), Hakan (xx), Melih (xx), Doğan (xx)(Dk.46 Yasin xx), Mümin (xx), Yusuf (xx)
GOL: Dk.31 Barış (Kemerspor 2003)
SARI KARTLAR: Furkan, Kadir (Tire 1922 Spor) 
SPOR Toto 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Kemerspor 2003 sahasında Tire 1922 Spor'u 1-0 yendi.
31'inci dakikada Kemerspor'dan Umut sol kanatta hareketlenen Volkan'a topu pasladı. Ceza alanı son çizgisine kadar inen Volkan topu kale çizgisindeki Barış'a çıkardı. Bu oyuncunun dokunduğu top ağlara gitti: 1-0.
34'üncü dakikada Kemerspor 2003 atağında Akın'ın pası ile ceza alanı dışında Volkan'ın kalecinin üzerinde aşırttığı top üst direkten sahaya döndü. Gelen topa hamle yapan Umut'un şutu az farkla auta çıktı.
75'inci dakikada Kemerspor 2003 atağında Umut'un ceza alanı dışından sert vuruşunda top az farkla auta gitti.
88'inci dakikada Tire 1922 Spor'dan Kadir'in pası ile Kemerspor 2003 ceza alanı dışında topla buluşan Cemal'in vuruşu auta çıktı.
Karşılaşma 1-0 Kemerspor 2003'ün üstünlüğüyle sona erdi.

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