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Kemerspor 2003, Sarıyer’i penaltılarla eledi
Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü eleme turunda Kemerspor 2003 normal süresi 2-2 biten maçta Sarıyer'i penaltı atışları sonucu 6-5 yenerek tur atladı. TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup’ta mücadele eden Kemer temsilcisi Kemerspor 2003, Ziraat Türkiye...
SPOR 25.09.2019, 21:36
Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü eleme turunda Kemerspor 2003 normal süresi 2-2 biten maçta Sarıyer'i penaltı atışları sonucu 6-5 yenerek tur atladı.
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup’ta mücadele eden Kemer temsilcisi Kemerspor 2003, Ziraat Türkiye 3'üncü eleme turunda TFF 2'nci Lig’in güçlü ekiplerinden Sarıyer’i ağırladı. Maçın ilk yarısını Sarıyer, İlter Ayyıldız’ın 41’inci dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda Reha Kurt’un 68’inci dakikadaki golüyle maça eşitlik geldi: 1-1. 80’inci dakikada Kemerspor 2003, Kemal Bolat’ın golüyle öne geçti: 2-1. Maçın 90+1’inci dakikasında Bertul Kocabaş’ın golüyle skor 2-2 oldu. Maç bu skorla tamamlandı.
Maçın uzatma dakikalarında da gol olmayınca penaltı atışlarına geçildi. Kemerspor 2003 toplamda rakibine 6-5 üstünlük kurarak bir üst tura yükseldi.
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup’ta mücadele eden Kemer temsilcisi Kemerspor 2003, Ziraat Türkiye 3'üncü eleme turunda TFF 2'nci Lig’in güçlü ekiplerinden Sarıyer’i ağırladı. Maçın ilk yarısını Sarıyer, İlter Ayyıldız’ın 41’inci dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda Reha Kurt’un 68’inci dakikadaki golüyle maça eşitlik geldi: 1-1. 80’inci dakikada Kemerspor 2003, Kemal Bolat’ın golüyle öne geçti: 2-1. Maçın 90+1’inci dakikasında Bertul Kocabaş’ın golüyle skor 2-2 oldu. Maç bu skorla tamamlandı.
Maçın uzatma dakikalarında da gol olmayınca penaltı atışlarına geçildi. Kemerspor 2003 toplamda rakibine 6-5 üstünlük kurarak bir üst tura yükseldi.
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