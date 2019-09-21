Kemerspor 2003-Ofspor: 2-2

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), ()



STAT: Kemer İlçe Stadyumu

HAKEMLER: Mehmet Ali Özer (xxx), Barış Çardaklı (xxx), Şafak Nalbantoğlu (xxx)

KEMERSPOR 2003: Doğukan (xx)- Hüseyin (xxx)(Dk.85 Samet), Reha (xx)(Dk.54 Baran xx), Kemal (xx)(Dk.68 Oğuz xx), Umut (xxx), Semih (xx), Mustafa (xxx), Şiyar (xx), Fahri (xx), Tolgahan (xx), Berkay (xx)

OFSPOR: Philipp (xx)- Alişan (xx), Buğrahan (xxx), Ziya (xx), Talha (xx), Sabit (xxx), Bülent (xxx), Eren (xx)(Dk.83 Ertuğrul), Batuhan (xx)(Dk.35 Barış xx), Kürşat (xx)(Dk. 58 Mustafa xx), Arif (xx)

GOLLER: Dk.21 Umut (penaltı), Dk.74 Oğuz (Kemerspor 2003), Dk.44 Bülent (penaltı), Dk.63 Barış (Ofspor)

KIRMIZI KART: Dk.75 Semih Hatipoğlu (Kemerspor 2003)

SARI KARTLAR: Alişan, Bülent, Arif, Sabit, Mustafa (Ofspor)



TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Kemerspor 2003, sahasında Ofspor ile 2-2 berabere kaldı.

17'nci dakikadaki Kemerspor atağında sol kanatta topla buluşan Umut Akpınar, Ofspor ceza alanı içerisine orta yaptı. Yüksekten gelen topa iyi yükselen Reha Kurt'un kafa vuruşu az farkla direğin üstünden auta çıktı.

20'nci dakikadaki Kemerspor atağında topla buluşan Hüseyin Atalay'a, Ofspor'dan Ziya Şakar'ın yaptığı faul sonrası orta hakem Mehmet Ali Özer penaltı noktasını gösterdi.

21'inci dakikada Kemerspor adına penaltı vuruşu için topun başına Umut Akpınar geçti. Plase vuruş ile topu ağlarla buluşturan Umut takımını öne geçirdi: 1-0.

27'nci dakikada Kemerspor atağında Fahri Genç'in pası ile sol açıkta topla buluşan Umut Akpınar ceza alanı dışından sert vurdu. Umut'un şutu üst direkten tekrar oyun alanına döndü.

43'üncü dakikada Ofspor'un kullandığı serbest vuruşun ardından ceza alanı içerisinde topu iyi kontrol eden Sabit Hakan Yılmaz'a, Kemerspor'dan Berkay Arslan ve Tolgahan Kumbasar'ın müdahalesi sonrası orta hakem penaltı noktasını gösterdi.

44'üncü dakikada Ofspor penaltısını Bülent Kalecikli kullandı. Plase vuruş yapan Bülent kaleciyi ters köşeye yatırarak takımına beraberliği getirdi: 1-1.

63'üncü dakikada Ofspor atağında Talha Aydemir'in pasını ceza alanı dışına çıkarmaya çalışan Kemerspor defasının vuruşu kısa düşünce ceza alanı dışında topla buluşan Ofspor'lu Barış Çiçek sert vuruşu ağlarla buluştu ve Ofspor öne geçti: 1-2.

74'üncü dakikada Kemerspor'un korner çizgisi yanından kazandığı taç atışını Semih Hatipoğlu hızlı kullandı. Ceza alanı yan çizgisinde topla buluşan Hüseyin Atalay topu ceza alanı içerisine çevirdi. Gelen topa yarım voleyle vuran Oğuz Saltabaş'ın şutu ağlarla buluştu ve Kemerspor beraberliği yakaladı: 2-2.

75'inci dakikada taç atışı kazanan Kemerspor'da topu hızlı kullanmak için rakibi Talha Aydemir'i itekleyen Semih Hatipoğlu sarı kart gördü. 42'nci dakikadan sarı kartı bulunan Semih Hatipoğlu ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.



