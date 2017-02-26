Kemerspor 2003-Manisa Büyükşehir Belediye Spor: 0-0

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), ()

STAT: Dr. Fehmi Öncel Stadı

HAKEMLER: Lütfullah Aslan (xx), Selman Timur (xxx), Emre Dogu (xxx)

KEMERSPOR 2003: Yavuz (xx)- Sergen (xx), Ufuk (xx), Akın (xxx), Burak (xx), Volkan (xx), Zekeriya (xx), Veli (xx) (Dk.73 Cerem xx), Tahir (xxx) (Dk.80 Deniz), Barış (xx), Hasan (xx) (Dk.46 Ali xx)

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR: Ömer (xx)- Semih (xxx), Burak (xx), Alper (xx), Ali (xxx) (Dk.85 Ümit), Samed (xx) (Dk.59 Furkan xx), Berkin (xx) (Dk.59 Şemsettin xx), Mehmet (xx), Gökhan (xx), Özgür (xx), Bilal (xx)

KIRMIZI KART: Dk.46 Özgür (Manisa Büyükşehir Belediye Spor)

SARI KARTLAR: Volkan, Akın (Kemerspor 2003), Ali, Gökhan (Manisa Büyükşehir Belediye Spor)

SPOR Toto 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Kemerspor 2003 sahasında Manisa Büyükşehir Belediye Spor ile 0-0 berabere kaldı.

4'üncü dakikada orta sahasından kazanılan serbest vuruşu kullanan Kemerspor kaptanı Tahir ceza alanı içerisine ortaladı. Gelen topa iyi yükselerek kafa ile vuran Burak'ın şutunu kaleci Ömer kurtardı.

10'uncu dakikada Manisa Büyükşehir Belediye Spor'un, Kemerspor 2003 ceza alanı dışından kazandığı serbest vuruşu Burak Can kullandı. Topa sert vuran Burak'ın şutunu Kemerspor kalecisi Yavuz kurtardı.

46'ncı dakikada Kemerspor'da Tahir'e faul yapan Özgür, orta hakem Lütfullah Aslan tarafından ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

83'üncü dakikada Akın'ın pası ile ceza alanı içerisinde topla buluşan Ali Aydemir sert vurdu, kaleci Ömer yumruklayarak topu ceza alanı dışına uzaklaştırdı.

90+4'üncü dakikada Kemerspor 2003'ün kazandığı serbest vuruşu ceza alanına ortalayan Akın'ın topuna iyi yükselen Barış'ın vuruşunu kaleci Ömer çıkarttı.



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