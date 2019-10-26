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Kemerspor 2003 - Fatsa Belediye Spor: 4-0

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), () STAT: Kemer İlçe Stadyumu HAKEMLER: Şevket Can Arslan (xxx), Ahmet Oğuz Yılmaz (xxx), Uğur Başdaş (xxx) KEMERSPOR 2003: Faik Doğukan Doyum (xxx)- Hüseyin Atalay (xxx), Reha Kurt (xxx)(Dk.83 Oğuz Saltabaş),...

SPOR 26.10.2019, 17:06
Kemerspor 2003 - Fatsa Belediye Spor: 4-0

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), ()

STAT: Kemer İlçe Stadyumu
HAKEMLER: Şevket Can Arslan (xxx), Ahmet Oğuz Yılmaz (xxx), Uğur Başdaş (xxx)
KEMERSPOR 2003: Faik Doğukan Doyum (xxx)- Hüseyin Atalay (xxx), Reha Kurt (xxx)(Dk.83 Oğuz Saltabaş), Onur Okan (xxx), Kemal Bolat (xxx), Semih Hatipoğlu (xxx), Mustafa İnan (xxx)(Dk.57 Umut Akpınar xxx) Samet Alp (xxx)(Dk.77 Fahri Genç) Şiyar Kepir(xxx), Tolgahan Kumbasar (xxx), Berkay Arslan (xxx)
FATSA BELEDİYE SPOR: Ömürcan Çavuşoğlu (xx)- Ergin Kankal (xx)(Dk.41 Ufuk Ayaydın xx), Rıdvan Sönmez (xx), Hacı Şükrü Çiçek (xx)(Dk.68 Şefik xx), Mehmet Seçme (xx), Muhammet Ali (xx)(Dk.73 Abdullah x), Fatih Arat (xx), Zeki Sinanoğlu (xx), Zihni Aydın(xx), Mehmet Berber (xx), Recep Yaşar (xx)
GOLLER: Dk.17 Berkay, Dk.63 Reha Kurt, Dk.81 Umut Akpınar, Dk.88 Kemal Bolat (Kemerspor 2003)
SARI KARTLAR: Semih, Berkay, Umut (Kemerspor) - Ergin, Zihni, Recep (Fatsa Belediye)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Kemerspor 2003, sahasında Fatsa Belediye Spor'u 4-0 yendi.
17'nci dakikada Kemerspor'un kazandığı köşe vuruşunu Onur Okan kullandı. Ceza sahasına havadan gelen topa iyi yükselen Berkay Arslan kafa ile topu ağlarla buluşturdu: 1-0.
63'üncü dakikadaki Kemerspor'un atağında topla buluşan Onur Okan sağ taraftan bindirme yapan Umut Akpınar'a ara pası verdi. Umut da altı pas çizgisine paralel orta yaptı. Topu iyi takip eden Reha plase vuruşla filelere gönderdi: 2-0.
81'inci dakikada Fatsa Belediye Spor defansına baskı yapan Kemerspor'dan Kemal Bolat topu alarak boş durumda bulunan Onur'a yolladı. Onur topu hiç bekletmeden ceza alanı ön çizgisinde bulunan Umut Akpınar'ın önüne yuvarladı. Topun gelişine plase vuruş yapan Umut Akpınar ağlara gönderdi: 3-0.
88'inci dakikada ceza alanından topla çıkmak isteyen Fatsa Belediye Spor futbolcularından topu alan Oğuz Saltabaş, ardından daha uygun pozisyonda bulunan Kemal Bolat'ın önüne bıraktı. Kemal gelen topa sert vurdu ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu 4-0.

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