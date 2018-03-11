Kemerspor 2003 - Erzin Belediyespor: 4-1

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), ()

STAT: Dr. Fehmi Öncel

HAKEMLER: Ahmet Balkan (xxx), Adnan Akbulut (xxx), Mustafa Yüksel (xxx)

KEMERSPOR 2003: İsmail (xxx)- Fikret (xxx), İbrahim Dağaşan (xxx)(Dk.74 Serkan xx), Deniz (xxx), Akın (xx)(Dk.66 Görkem xx), Sevcan (xxx), Volkan (xxx), Ahmet Mümin (xx)(Dk.31 Birkan xx), Lokman (xxx), Abdulsamet (xxx), Doğukan (xxx)

ERZİN BELEDİYESPOR: Ahmet (xx)- Nureddin (xx), Samet (xx)(Dk.69 Onur xx), İzlem (xx)(Dk.57 Ali xx), Melih (xx), Okan (xx), Sefa (xx), Şerif (xx), Tugay (xx), Umut Çelik (xx)(Dk.46 Kaan xx), Umut Koray Öz (xx)

GOLLER: Dk.38 Deniz, Dk.43 Sevcan, Dk.47 İbrahim Dağaşan (penaltı), Dk.90+3 Lokman (Kemerspor 2003), Dk.70 Umut Koray Öz (Erzin Belediyespor)

SARI KARTLAR: Volkan (Kemerspor 2003), Ahmet, Samet, Sefa (Erzin Belediyespor)

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele eden Kemerspor 2003, sahasında Erzin Belediyespor'u 4-1 yendi.

MAÇTAN DAKİKALAR

38'inci dakikada Kemerspor atağında İbrahim Dağaşan, Erzin Belediyespor ceza alanı önünde buluştuğu top ile defans oyuncusunu geçerek ceza sahasındaki Deniz'e topu gönderdi. Bu oyuncunun plase vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

43'üncü dakikadaki Kemerspor atağında orta sahada topla buluşan Doğukan, Erzin Belediyespor sahasının ortasına kadar geldi ve pasını en uç noktadaki Sevcan'a yolladı. Topa yetişen Sevcan sert vuruşu ile takımına 2-0'lık üstünlüğü getirdi.

46'ncı dakikada Kemerspor atağında defansın hatasını iyi değerlendiren Sevcan, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kaleciyi geçerken yapılan müdahale nedeniyle orta hakem Ahmet Balkan penaltı noktasını gösterdi.

47'nci dakikada Kemerspor'un kazandığı penaltı vuruşunu kaptan İbrahim Dağaşan kullandı. İbrahim'in sert vuruşu kaleci Ahmet'in müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 3-0.

70'inci dakikadaki Erzin Belediyespor atağında, Kemerspor ceza alanı içerisinde topla buluşan Umut Koray Öze plase vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-1.

90+3'üncü dakikadaki Kemerspor atağında topla buluşan Sevcan, topla ceza alanına kadar girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Sevcan topu daha uygun durumdaki Lokman'a yolladı. Lokman, boş kaleye plase vuruşla takımının 4-1'lik skora taşıdı.

Karşılaşma Kemerspor 2003'ün üstünlüğüyle sona erdi.

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