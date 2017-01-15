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Kemerspor 2003-Dersim Spor: 3-1

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), () STAT: Dr. Fehmi Öncel Stadı HAKEMLER: Efe Tanrıverdi (xx), Ali Murat Kaya (xx), Boran Turhan (xx)  KEMERSPOR 2003: Hüseyin (xxx)- Sergen (xx) (Dk.60 Barış xx), Oğuz (xxx), Ufuk (xxx), Akın (xxx) (Dk.70...

Kemerspor 2003-Dersim Spor: 3-1

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), ()
STAT: Dr. Fehmi Öncel Stadı
HAKEMLER: Efe Tanrıverdi (xx), Ali Murat Kaya (xx), Boran Turhan (xx) 
KEMERSPOR 2003: Hüseyin (xxx)- Sergen (xx) (Dk.60 Barış xx), Oğuz (xxx), Ufuk (xxx), Akın (xxx) (Dk.70 Ali xx), Burak (xxx), Umut (xxx), Volkan (xxx), Veli (xxx), Tahir (xxx) (Dk.90 Selçuk), Deniz (xxx)
DERSİM SPOR: Barış (xx)- Emrah (xxx), İzzet (xx) (Dk.70 Koray xx), Volkan (xxx), Koray (xx), Fuat (xx), Mert (xx) (Dk.61 Ulşa xx), Taner (xx), İlhan (xxx), Fatih (xx), Ömer (xx) (Dk.35 Fırat xx)
GOLLER: Dk.37 (penaltı) Tahir, Dk.57, Dk.81 Umut (Kemerspor 2003), Dk.4 İlhan (Dersim Spor)
SARI KARTLAR: Sergen, Akın (Kemerspor 2003), Ömer, Taner, Fuat, Fatih (Dersim Spor)
SPOR Toto 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Kemerspor 2003 sahasında Dersim Spor'u 3-1 yendi.
4'üncü dakikada Dersim Spor'dan Emrah'ın kullandığı korner atışında İlhan topu ağlara gönderdi: 0-1.
16'ncı dakikada Kemerspor'dan Umut, ceza alanı dışında topla buluştu. Bu oyuncunun aşırtma vuruşunda top ağlara gitti ancak pozisyon ofsayt olduğu gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.
37'nci dakikada Kemerspor 2003 atağında Akın'ın korner vuruşunun ardından karambolda kalan topa Dersimspor'lu Koray Kurt'un elle müdahalesi sonrası hakem penaltı kararı verdi. Atışı kullanan Tahir Türker topu ağlara gönderdi: 1-1.
57'nci dakikada Kemerspor'dan Tahir'in pasında orta alanda topla buluşan Umut, ceza alanına kadar ilerledi. Bu oyuncunun sert vuruşunda top ağlara gitti: 2-1.
81'inci dakikada Burak'ın pasında ceza alanı içerisinde topla buluşan Umut'un plase vuruşunda topu ağlara gönderdi: 3-1.
Karşılaşma Kemerspor 2003'ün 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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