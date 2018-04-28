Kemal Özdeş: "Üst sıralardaki takımları yakalamaya çalışacağız"

"Şener o topu taca vursaydı herkes o davranışı hatırlayacaktı"

"Kasımpaşa yukarılarda olması gereken bir kulüp"

Olgucan KALKAN - Mustafa AKIN/İSTANBUL,()

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti. Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş mücadelenin ardından katıldığı basın toplantısında, karşılaşmanın büyük bölümünde istedikleri gibi oynadıklarını belirterek, "Garip bir akşam oldu. 4-1 kaybetmek çok zor. Bunu anlatmak da çok zor. Sezon başından beri üst sıralarda olma hedefimizden bahsettim. Bugün belki son fırsattı. Kalemize gelen ilk şut bizi skorda geriye düşürdü. Oyuncularıma devre arasında ilk yarıdaki oyunun değerini anlattım. İkinci yarıya coşkulu başladık, golü de bulduk. Sanırım 64'üncü dakikaydı, savunma arkasına sarkan oyuncumuz pozisyonu kendi kullanmayı tercih etti. Bu bize pahalıya patladı. Trezeguet o pozisyonda pas verse belki biz öne geçmiş olacaktık. Pozisyon döndü ve kalemize gol oldu. Oyun üstünlüğü de Fenerbahçe'ye geçti. Maçı 4-1 kaybettik, bundan dolayı çok üzgünüm. Kasımpaşa'nın her zaman hedefi olacaktır. Üst sıralardaki takımları yakalamaya çalışacağız. Kim hak ediyorsa o şampiyon olsun" dedi.

"ŞENER O TOPU TACA VURSAYDI HERKES O DAVRANIŞI HATIRLAYACAKTI"

Şener Özbayraklı'nın attığı gol ile ilgili konuşan Özdeş, "Şener'i bu durumdan dolayı kimse eleştirmez. Gelecek sene kimse bu maçın skorunu hatırlamayacak. Şener o topu taca vursaydı herkes o davranışı hatırlayacaktı. Bu ülkede kazanmak için her şey mübah. Fenerbahçe o pozisyonda topu dışarı atsa da bizi yenebilecek güce sahip bir takım" diye konuştu.

"KASIMPAŞA YUKARILARDA OLMASI GEREKEN BİR KULÜP"

Bulundukları konumun kendileri için başarı olmadığının altını çizen deneyimli çalıştırıcı, "Kasımpaşa yukarılarda olması gereken bir kulüp. Bunun çok fazla nedeni var. İlk yarı sayı olarak eksik kadroyla mücadele ettik. Elbette bu bir bahane değil. Ligin en genç takımıyız. Oynayarak ve hata yaparak öğrenecek bir oyuncu grubum var. İstediğim yer ve puan burası değil. Hep daha iyi kalite sunmamız gerekiyor. Hedeflediğimiz yerde değiliz ama kalan maçları kazanmak istiyoruz" diyerek basın toplantısını noktaladı.

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- Kemal Özdeş'in açıklamaları