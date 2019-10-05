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Kemal Özdeş: Kaybetmeyi hak ettik
Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, kaybetmeyi hak ettiklerini ifade ederek, "Kaybetmeyi hak ettik. Skor 0-0'ken birkaç fırsatımız vardı. Bu maçta öne geçen bizim olmamız lazımdı. VAR'ın golü vermesi, penaltıya sebebiyet vermemiz,...
SPOR 05.10.2019, 18:40
Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, kaybetmeyi hak ettiklerini ifade ederek, "Kaybetmeyi hak ettik. Skor 0-0'ken birkaç fırsatımız vardı. Bu maçta öne geçen bizim olmamız lazımdı. VAR'ın golü vermesi, penaltıya sebebiyet vermemiz, 3'üncü golü yememiz. Dağılmamızı sağladı" dedi.
Süper Lig'in 7'nci haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor'a 4-1 mağlup olan Kasımpaşa'da teknik direktör Kemal Özdeş karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
"KAYBETMEYİ HAK ETTİK"
3'üncü golü yedikten sonra takım olarak dağıldıklarını belirten Kemal Özdeş, "Kaybetmeyi hak ettik. Skor 0-0'ken birkaç fırsatımız vardı. Bu maçta öne geçen bizim olmamız lazımdı. VAR'ın golü vermesi, penaltıya sebebiyet vermemiz, 3'üncü golü yememiz. Dağılmamızı sağladı. Serkan'ın hatasıyla 3-1 yapıp içeri girdik. Devre arası öyle bir oyun planlamak lazımdı ki yemeden atmamız gerekiyordu. İkinci yarı ilk 15 dakikada istediğimizde becerikli olduk ama dönen toplarda tehlikeler yaşadık. Biri penaltı oldu. Penaltı kurtarıldı, VAR tekrarlattı. 4-1'ten sonra oyuncu değişikliği de yaramadı. Konyaspor farkı da açabilirdi. Onları tebrik ediyorum" diye konuştu.
"TÜRKİYE'DE BAŞKA HAKEM Mİ YOK?"
Mücadelenin hakemi Serkan Tokat'a eleştirilerde bulunan Kemal Özdeş, "Takdir hakları, sertliğe müdahale edişi. Kartlarla ilgili gerginlik oldu. Sonra hatırladım, bu sezon 3 maç yönetmiş, 2'si Kasımpaşa maçı. Türkiye'de başka hakem mi yok? Haftanın en zor maçlarından biriydi bu. Değer vermek lazım. Takımımızın hayali, hedefi var. Alanyaspor maçında durum 0-0'ken Thiam'e dirsek vardı, VAR'a bile bakmadı. 7 haftada 2 defa maçımıza geldi. Buna dikkat etmek lazım" şeklinde konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Süper Lig'in 7'nci haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor'a 4-1 mağlup olan Kasımpaşa'da teknik direktör Kemal Özdeş karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
"KAYBETMEYİ HAK ETTİK"
3'üncü golü yedikten sonra takım olarak dağıldıklarını belirten Kemal Özdeş, "Kaybetmeyi hak ettik. Skor 0-0'ken birkaç fırsatımız vardı. Bu maçta öne geçen bizim olmamız lazımdı. VAR'ın golü vermesi, penaltıya sebebiyet vermemiz, 3'üncü golü yememiz. Dağılmamızı sağladı. Serkan'ın hatasıyla 3-1 yapıp içeri girdik. Devre arası öyle bir oyun planlamak lazımdı ki yemeden atmamız gerekiyordu. İkinci yarı ilk 15 dakikada istediğimizde becerikli olduk ama dönen toplarda tehlikeler yaşadık. Biri penaltı oldu. Penaltı kurtarıldı, VAR tekrarlattı. 4-1'ten sonra oyuncu değişikliği de yaramadı. Konyaspor farkı da açabilirdi. Onları tebrik ediyorum" diye konuştu.
"TÜRKİYE'DE BAŞKA HAKEM Mİ YOK?"
Mücadelenin hakemi Serkan Tokat'a eleştirilerde bulunan Kemal Özdeş, "Takdir hakları, sertliğe müdahale edişi. Kartlarla ilgili gerginlik oldu. Sonra hatırladım, bu sezon 3 maç yönetmiş, 2'si Kasımpaşa maçı. Türkiye'de başka hakem mi yok? Haftanın en zor maçlarından biriydi bu. Değer vermek lazım. Takımımızın hayali, hedefi var. Alanyaspor maçında durum 0-0'ken Thiam'e dirsek vardı, VAR'a bile bakmadı. 7 haftada 2 defa maçımıza geldi. Buna dikkat etmek lazım" şeklinde konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Kemal Özdeş'in açıklamaları
05.10.2019 - Haber Kodu : 191005197
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