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Kemal Menemen'e, Samed Ali Bursa'ya

İZMİR, () TRANSFERDE Düzcespor'dan Serhat Baştan, Osmanlıspor'dan Ali Özgün, Mersin İdman Yurdu'ndan Bekircan Sönmez ve Batman Petrolspor'dan Erman Taşkın'ı kadrosuna dahil eden 2. Lig ekibi Menemen Belediyespor, gurbetçi golcü Kemal...

Kemal Menemen'e, Samed Ali Bursa'ya

İZMİR, ()

TRANSFERDE Düzcespor'dan Serhat Baştan, Osmanlıspor'dan Ali Özgün, Mersin İdman Yurdu'ndan Bekircan Sönmez ve Batman Petrolspor'dan Erman Taşkın'ı kadrosuna dahil eden 2. Lig ekibi Menemen Belediyespor, gurbetçi golcü Kemal Rüzgar'la söz kesti.
Almanya'nın köklü kulüplerinden Bayer Leverkusen'in altyapısından yetişen ve geçen sezon Viktoria Köln'de forma giyen 23 yaşındaki futbolcuyla resmi sözleşme imzalanacağı belirtildi.
Fortuna Düsseldorf ve Osnabrück takımlarında da top koşturan Kemal geçen sezon 17 maçta 4 kez fileleri sarstı. Dış transferde hareketli günler geçiren Menemen Belediyespor'un golcüsü Samed Ali Kaya'ya ise Süper Lig'de mücadele eden Bursaspor'un talip olduğu öğrenildi.
Yeşil-beyazlıların Menemen Belediyespor'un yönetimiyle bir araya geldiği ve tarafların anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi. Samed Ali geçen sezon 35 resmi maçta 25 gol attı.

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