Keçiörengücü şampiyon oldu

Keçiörengücü: 5 - Manisaspor: 0
ANKARA /
STAT: Aktepe
HAKEMLER: Ali Karatutlu, Sezgin Altun, Adem Şahan
KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin (Emre dk. 79) Sertaç (Uğurcan dk. 64), Erdi, Süleyman, Hakan, Burak, Devrim, Abdulkadir Korkut, Uğur, Gökhan , Taha (Abdulkadir Kuzey dk. 46)
MANİSASPOR: Kubilay, Yusuf (Caner dk. 66), Berk (Mert dk. 80), İlkay, Ömer, Muammer, Furkan, Cevdet, Mehmet, Fatih, Atakan (İhsan dk. 77)
GOLLER: Sertaç (dk. 12, 17 ve 29), Burak (dk. 49), Süleyman (dk. 67) (Keçiörengücü)
SARI KART: Berk (Manisaspor)
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 34. hafta maçında lider Keçiörengücü, Manisaspor'u 5-0 mağlup etti. Keçiörengücü bu sonuçla şampiyonluğa ulaşarak, 1'inci lige yükseldi.