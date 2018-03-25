Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Sarayburnu'nda otomobil takla attı; 1 yaralı
Sarayburnu'nda otomobil takla attı
Amerikalılar silahlara karşı sokaklara döküldü
Amerikalılar silahlara karşı sokaklara döküldü
Afrin'de el yapımı patlayıcının imha edilme anı 
Afrin'de el yapımı patlayıcının imha...
Basın Ekspres'te çamur kazası
Basın Ekspres'te çamur kazası

Keçiörengücü - Kocaeli Birlikspor: 4-2

ANKARA,() STAT: Aktepe  HAKEMLER: Emre Kargın, Hakan Betaş, Uğur Önay KEÇİÖRENGÜCÜ: Yakup (xx), Rıdvan (xx), Burak (xxx), Hüseyin (xxx), Şahin (xx), Ayhan (xx), Efe (xx) (Dk. 46 Uğur xx), Umut (xx) (Dk. 60 İlyas xx), Ahmet (xxx), Abdurrahman...

Keçiörengücü - Kocaeli Birlikspor: 4-2

ANKARA,()

STAT: Aktepe 
HAKEMLER: Emre Kargın, Hakan Betaş, Uğur Önay
KEÇİÖRENGÜCÜ: Yakup (xx), Rıdvan (xx), Burak (xxx), Hüseyin (xxx), Şahin (xx), Ayhan (xx), Efe (xx) (Dk. 46 Uğur xx), Umut (xx) (Dk. 60 İlyas xx), Ahmet (xxx), Abdurrahman (xx), Okan (xx) 
KOCAELİ BİRLİKSPOR: Onur (x), Emirhan (x), Muhammet (x), Raif (xx), Melih (xxx), Semih (xx), Talha (xx), Berat (xx) (Dk. 83 Yahya xx), Emrecan (xx), Enes (xx), Mehmet (xx)(Dk. 69 Özgür x)
GOLLER: Dk. 20 ve Dk. 85  Ahmet, Dk. 89 İlyas, Dk. 90 (P) Okan (Keçiörengücü), Dk. 36 ve Dk. 82  Melih (Kocaeli Birlikspor) 
SARI KARTLAR: Hüseyin, Ayhan, Ahmet, Uğur (Keçiörengücü), Raif, Muhammet, Semih, Özgür (Kocaeli Birlikspor)
KIRIMZI KARTLAR: Dk. 82 Okan (Keçiörengücü), Dk. 90 Emirhan (Kocaeli Birlikspor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 28'inci hafta mücadelesinde Keçiörengücü, Kocaeli Birlikspor'u 4-2 mağlup etti. Keçirengücü'nün gollerini 20 ve 85'inci dakikada Ahmet, 89'uncu dakikada İlyas ve 90'ıncı dakikada penaltıdan Uğur kaydetti. Kocaeli Birlikspor'un golleri ise 36 ve 82'nci dakikada Melih'ten geldi. Keçiörengücü bu galibiyetler puanını 51'e yükseltti ve 6'ncı sırada yer aldı. Kocaeli Birlikspor ise 12 puanla 17'nci sırada kaldı.  

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314