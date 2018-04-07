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Keçiörengücü - İnegölspor: 1-0

ANKARA,() STAT: Ankara Aktepe HAKEMLER: Veli Karakaya (xx), Cem Özbay (xx), Caner Eroğlu (xx) KEÇİÖRENGÜCÜ: Yakup Bugun (xxx), Rıdvan Koçak (xxx), Sinan Morgil (xxx), Hüseyin Güngör (xxx), Erdi Dikmen (xxx), Ayhan Gürbüz (xxx), Efe Can...

Keçiörengücü - İnegölspor: 1-0

ANKARA,()

STAT: Ankara Aktepe
HAKEMLER: Veli Karakaya (xx), Cem Özbay (xx), Caner Eroğlu (xx)
KEÇİÖRENGÜCÜ: Yakup Bugun (xxx), Rıdvan Koçak (xxx), Sinan Morgil (xxx), Hüseyin Güngör (xxx), Erdi Dikmen (xxx), Ayhan Gürbüz (xxx), Efe Can Çölbekler (xx) (Dk. 77 Umut Pusat xx), İlyas Kubilay Yavuz (xx) (Dk. 65 Uğur Utlu xx), Ahmet Güven (xx) (Dk. 67 Okan Eken xx), Burak Aydın (xxx), Abdurrahman Kuyucu (xxxx)
İNEGÖLSPOR: Şener Özcan (xx), Murat Şimşek (xx), İsa Akgöl (xx), Gökhan Kurumuş (xx), Emrah Dağ (xx) (Dk. 88 Ömer Faruk Çalışkan), Raif Demir (xx), Cengiz Ötkün (xx), Emirhan Aydoğan (xx), Enes Bayır (xx), Ali Sakal (x) (Dk. 46 Ahmet Hakan Şahin x), Enes Ata (x) (Dk. 46 Uğur Parlak xx)
GOLLER: Dk. 90 Abdurrahman Kuyucu (Keçiörengücü)
SARI KARTLAR: Erdi Dikmen, Rıdvan Koçak, Burak Aydın (Keçiörengücü) - Emirhan Aydoğan, Murat Şimşek (İnegölspor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup 30'uncu hafta mücadelesinde Keçiörengücü kendi sahasında İnegölspor'u 90'ıncı dakikada Abdurrahman Kuyucu'nun attığı golle 1-0 yendi.

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