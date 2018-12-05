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Keçiörengücü - Galatasaray: 1 - 2

ERCAN ATA / ANKARA,() STAT: Aktepe HAKEMLER:  Suat Arslanboğa, Mehmet Metin, İbrahim Bozbey KEÇİÖRENGÜCÜ: Yaşar Memişoğullarından - Erdi Dikmen, Osman Keçelioğlu, Hakkı Yıldız (Dk. 81 Abdülkadir), Uğurcan Bekçi (Dk. 65 Sefer Sever),...

Keçiörengücü - Galatasaray: 1 - 2

ERCAN ATA / ANKARA,()

STAT: Aktepe
HAKEMLER:  Suat Arslanboğa, Mehmet Metin, İbrahim Bozbey
KEÇİÖRENGÜCÜ: Yaşar Memişoğullarından - Erdi Dikmen, Osman Keçelioğlu, Hakkı Yıldız (Dk. 81 Abdülkadir), Uğurcan Bekçi (Dk. 65 Sefer Sever), Burak Aydın, Yücel Yıldırım, Batuhan Süer, Ziya Şakar, Abdurrahman Kuyucu, Alperen Pak
GALATASARAY: İsmail - Linnes, Maicon, Ahmet, Ömer, Yunus, Atalay (Dk. 65 Recep), Gökay, Celil (Dk. 79 Abdulsamet), Rodrigues (Dk. 87 Ali Yavuz), Muğdat
GOLLER: Dk. 33 Atalay, Dk. 50 Linnes (Galatasaray) - Dk. 51 Ziya Şakar (Keçiörengücü)
SARI KARTLAR: Batuhan, Osman, Yücel (Keçiörengücü) - Muğdat (Galatasaray

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur ilk karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup etti. 
Sarı-Kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri 33'üncü dakikada Atalay, 50'nci dakikada Linnes atarken, ev sahibi ekibin karşılaşmadaki tek golü 51'inci dakikada Ziya'dan geldi.
33'üncü dakikada Galatasaray öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Celil'in pasını Atalay'a aktardı. Ceza sahası çizgisi üstünden 
topla buluşan Atalay'ın şutunda top ağlarla buluştu: 0-1.
50'nci dakikada fark 2'ye çıktı. Sağ kanattan gelişen atakta Yunus'un pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Linnes'in şutunda top ağlara gitti: 0-2.
51'inci dakikada Keçiörengücü farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan kazanılan kornerde Abdurrahman ortaladı. Ön direkte Ziya'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

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